Rasante Verfolgungsjagd auf Rollschuhen

Alle Bilder anzeigen Mit Helm, Schützern an Ellenbogen und Knien sind die Rollerderby-Spielerinnen im Alten Eisstadion unterwegs. Angefeuert werden die Spielerinnen der Delta Quads auch von den eingeschworenen Fans (kleines Bild, v.l.) Peter Hultsch, Mika Lautensack und Sven Lautensack. © Ruffler, Geiler

Im Alten Eisstadion ist die Hölle los - gespielt wird Rollerderby. In den letzten zehn Minuten des Spiels der Rhein-Neckar Delta Quads gegen die Riot Rollers Darmstadt sitzt keiner der Fans mehr auf seinem Platz, alle feuern die Mädels an, bis das Spiel zu Ende ist - und das Ergebnis feststeht: 201 zu 173 für die Gastgeber. Damit steigen die Delta Quads, die bisher in der dritten Rollerderby-Liga Süd gespielt haben, direkt in die zweite Liga auf.

Der Weg bis dahin war lang und voller Rempeleien und Blessuren. Begonnen hat alles im Jahre 2014, damals wurden die Delta Quads als Abteilung des Vereins ISC Mannheim von Spielerinnen, Spielern und Trainern mit mehrjähriger Erfahrung gegründet, um die schillernde Sportart aus den USA in die Region zu holen. Die spezielle Sportart hat ihre Wurzeln in den 1930er Jahren, die Regeln wurden aber immer wieder überarbeitet.

Gefahren wird auf "Disko-Rollern"

Rollerderby Die Delta Quads sind eine Abteilung des ISC Mannheim , hauptsächlich ein Verein für Inline-Hockey.

, hauptsächlich ein Verein für Inline-Hockey. Gegründet wurden die Delta Quads, die Rollerderby auf klassischen Rollschuhen fahren, im Jahre 2014.

Durch den Sieg am Wochenende gegen die Riot Rollers Darmstadt gelangten sie direkt in die zweite Bundesliga, in der beispielsweise auch München und Köln spielen.

In der nächsten Saison wird es e in Probetraining am 5. März im Alten Eisstadion geben. Die diesjährige Heimspielsaison ist beendet, ein letztes Spiel findet am 22. Oktober gegen die Maniac Monsters Mainz in Kaiserslautern statt.

Infos finden auf facebook.com/DeltaQuads und unter home.deltaquads.com. (kge)

In den 70er Jahren verschwand das Rollerderby in der Versenkung, wurde ab 1999 wiederbelebt. Diese Neugründung war von weiblichen Amateuren dominiert, von denen viele in Verbindung zur Punk-Bewegung und zum "Third Wave Feminism" standen. 2006 wurde das erste deutsche Team in Stuttgart gegründet, 2010 fand die erste Deutsche Meisterschaft statt. Seit 2015 gibt es die Deutsche Bundesliga, in die sich die Delta Quads noch im selben Jahr hinein gekämpft haben, nachdem sie im Alten Eisstadion zunächst mit 30 Amateuren fleißig trainiert hatten.

Hinter der Riesengaudi auf Rollschuhen, bei der die Sportlerinnen Namen tragen wie "Kobra Killjoy" oder "Kamikatzi" und die Mannheimer Moderatorin stets als schrille Comic-Figur verkleidet ist, steckt eine ernstzunehmende Sportart. Die Spielregeln scheinen für Zuschauer, die zum ersten Mal ein Spiel sehen, etwas undurchsichtig zu sein. Uneingeweihte erkennt man an der Frage: "Wo ist der Ball?"

Die Mädels rollen nicht auf den üblichen Inlinern, sondern auf klassischen Rollschuhen, den "Quad Skates", die in den 80er Jahren "Disko-Roller" hießen. Aus einem aufgestellten Team werden Blockerinnen und eine Jammerin ausgewählt, letztere versucht, der gegnerischen Mannschaft zu entwischen und innerhalb von zwei Minuten möglichst viele Punkte zu holen. Neben der Jammerin, die mit einem Stern auf dem Helm gekennzeichnet ist, rollt jederzeit ein Schiedsrichter her, der mit gebeugtem Arm anzeigt, wo sie sich befindet. Nach der zweiminütigen "Jam" folgt eine kurze Pause, in der Spielerinnen ausgewechselt werden können, bevor es rasant weitergeht. Ein Spiel, genannt "Bout", hat zwei Halbzeiten à 30 Minuten.

Eingeschworene Fan-Szene

Die Fans der Delta Quads, die mit Schals und Bannern ausgestattet sind, heizen bei jedem Heimspiel die Stimmung im Alten Eisstadion auf. "Wir nennen uns die Ground Crew, während das Team den Namen Flight Crew trägt", meinte Sven Lautensack, Fan der ersten Stunde. Kaum ein Heimspiel haben er und seine Kumpels verpasst. "Mir gefällt es besonders, dass es unter den Teams und auch unter den Fans keine so genannten Erzrivalen gibt", fügte Ben, ein weiterer Fan hinzu. "Hier wird niemand ausgebuht, und hinterher feiern alle zusammen, egal, wer gewonnen hat." Diesmal waren die Mannheimerinnen nicht zu stoppen. In der ersten Halbzeit lagen die Riot Rollers immer wieder vorne, es zeichnete sich schon früh ab, dass dieses Spiel kein Spaziergang werden würde. In der Pause stand es schließlich 78 zu 66 für die Delta Quads. In der zweiten Halbzeit wurde gekämpft, was das Zeug hielt, es gab viele Stürze, die Spannung stieg - bis das Ergebnis feststand und die Fans inklusive Ground Crew begeistert feiern konnten.