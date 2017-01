Rauchschwaden mit Apfelduft

Ruven Heilmann und Afsana Chowdhury sind passionierte Wasserpfeifen-Raucher. Beide arbeiten zudem in einer Shisha-Bar.

Wohlriechende Rauchschwaden mit Apfel-, Trauben- und Minzaroma ziehen durch das Lokal mit dem Namen "Kanka" im Mannheimer Q 1-Quadrat. Die einen lieben den fruchtig-herben Duft der Wasserpfeife, die anderen ekeln sich vor dem mitschwingenden Tabakgeruch. Die Wasserpfeife trägt herkunftsbedingt verschiedene Namen: "Shisha" (arabisch), "Nargile" (türkisch) oder "Hookah" (indisch) - doch gemeint ist damit immer ein breites Wassergefäß, in dem ein nach beiden Seiten offenes, längliches Metallrohr steckt. Am anderen Ende des Rohrs wird ein kleiner Lehmtopf angebracht, dazwischen ragen ein Wasserbehälter und ein Schlauch hervor. In den Lehmtopf legt man eine Tabakmischung, dann zieht man eine Alu-Folie darüber und platziert angezündete Holzkohle darauf. Durch den beim Sog aus dem Schlauch entstehenden Unterdruck bildet sich kalter Rauch, den die Shisha-Raucher dann inhalieren.

Beliebtes Genussmittel

Die aus Ägypten stammende Wasserpfeife ist ein äußerst beliebtes Genussmittel unter jungen Menschen. In vielen Shisha-Cafés trifft man deshalb auch oft Jugendliche, die noch keine 18 Jahre alt sind. Im Gegensatz dazu erlaube das "Kanka"-Shisha-Café keinem Jugendlichen, sich in das Lokal zu begeben: "Wir sind da streng und kontrollieren die Ausweise. Bei uns kommt man erst ab 18 rein", sagt der Geschäftsführer Resul Kilic. Der 33-Jährige findet, dass die Wasserpfeife mittlerweile in der Gesellschaft etabliert sei: "Die Shisha-Cafés werden immer beliebter, denn es gibt hier eine lockere Atmosphäre, es riecht gut, und die Leute können sich hier gut unterhalten." Die meisten Besucher seines Lokals seien Türkischstämmige, doch es gebe auch viele aus anderen Nationalitäten. "Unsere Kunden sind meist zwischen 18 und 40 Jahre alt", sagt Kilic.

Wasserpfeife – was ist das? Der Rauch der Wasserpfeife wird entweder inhaliert oder gepaff t.

"Ich kann abschalten"

Zwei Straßen weiter befindet sich das Wasserpfeifen-Lokal "Dejavu Shisha Lounge" im S 1-Quadrat. Auch der Geschäftsführer dieser Bar, Hüseyin Can Tutay, hat Positives über seinen Geschäftszweig zu erzählen: "Das Gute an der Shisha-Bar ist, dass deshalb viele mit Zigaretten und dem Kiffen aufgehört haben. Wir bieten den jungen Menschen eine gemütliche Atmosphäre."

Die gemütliche Atmosphäre, von der beide Betreiber sprechen, ist für den 19-jährigen Ruven Heilmann der Hauptgrund, warum er die Shisha-Bar häufig besucht: "Ich bin regelmäßig in meiner Freizeit in der Shisha-Bar. Ich arbeite auch in einer. Es schmeckt gut, und ich habe hier meine Ruhe und kann abschalten."

Diese "Entschleunigung vom Alltagsstress" ziehe viele Leute an, meint "Kanka"-Geschäftsführer Kilic. "Für die Shisha braucht man Zeit. Im Leben läuft alles so schnell ab, aber mit der Wasserpfeife kann man vom Alltagsstress wegkommen. Wir verkaufen zudem keinen Alkohol, damit die Atmosphäre auch entspannt bleibt."

Auch das "Dejavu" verkauft keinen Alkohol, in den Räumen sind auch keine Spielautomaten aufgestellt. Tutay berichtet von Informationen, die er von der Stadtverwaltung erhalten habe: Demnach gebe es in Mannheim und Umgebung etwa hundert Shisha-Cafés, Tendenz steigend. Im Jahr 2015 habe die Zahl noch bei etwa 84 gelegen.

"Es eröffnen jeden Tag neue Shisha-Bars, das ist fast schon zu viel", findet die 19-jährige Afsana Chowdhury. "Ich bin jeden Tag in meiner Stamm-Shisha-Bar, dort herrscht eine gute Atmosphäre, das Personal ist freundlich. Ich fühle mich hier zu Hause und rauche gerne Tabak mit Traube-Minze-Aroma. Dass Shisha-Rauchen krebserregend ist, das sind doch nur Theorien." Ruven, der am Nachbartisch sitzt und an seiner Wasserpfeife zieht, widerspricht ihr: "Ich bin mir über den Schaden bewusst, aber es macht Spaß und ist besser, als Gras zu konsumieren oder jeden Tag eine Schachtel Zigaretten zu rauchen."