Mannheim feiert Silvester

Die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar soll ein besonderer Abend werden: Gemeinsam mit Familie und Freunden will man an Silvester, untermalt von dezenter Live-Musik, außergewöhnlich dinieren und anschließend bei fetzigen Klängen tanzen. Dafür ist jedoch eine genaue Vorbereitung notwendig.

Bootshaus am Neckar - 17 Uhr

Zwei Stunden vor Beginn des Fünf-Gänge-Menüs läuft alles auf Hochtouren im Bootshaus am Neckar. Verantwortlich für die Küche ist Christoph Winkelhausen: "Die Gäste erwarten ein exquisites Menü an Silvester. Die Vorbereitungen für diesen Abend fangen schon am Anfang des Jahres an." Alles ist genauestens durchdacht: "Ich wünsche mir einen tollen Abend und eine rauschende Party", sagt Christoph Winkelhausen.

Etwa 30 Personen sollen für einen reibungslosen Ablauf der Dine & Dance Feier sorgen, bei der rund 200 Gäste erwartet werden. Das Service-Team ist recht erfahren, denn das Restaurant veranstaltet seit 16 Jahren regelmäßig Silvesterfeiern. "Das ist ein wichtiger Tag für die Gastronomie", meint Geschäftsführer Sascha Ullrich. "Doch auch so ist das ein toller Abend. 25-Jährige und 65-Jährige tanzen alle zusammen zur Live-Musik." Für die musikalische Untermalung sorgt Mimi Grimm mit ihrer Band Das Mädchen mit dem Kontrabass. "Die Lieder wählen wir nach der Atmosphäre aus. Besonders schön ist es, wenn die Leute dazu mitwippen und tanzen", sagt die 31-Jährige.

Blue Tower am City Airport - 18 Uhr

Eine Stunde später sind die Vorbereitungen beim Blue Tower am City Airport fast abgeschlossen. Unter dem alten Flughafenkontrollturm liegt die stimmungsvolle Tanzfläche des Blue Tower, direkt neben dem Restaurant. "Uns macht vor allem eins aus: Die Gäste können hier essen und direkt danach feiern", sagt Betriebsleiter Peter Rupp. Das Team erwartet mehr als 500 Gäste. Mit 23 Mitarbeitern sei man auch gut darauf vorbereitet, ist Rupp überzeugt.

Für die Live-Musik beim Essen soll die Band 3Phonic sorgen. Das sind die Familienväter Tobias Nessel, Mathias Buchta und Dominik Steegmüller, die gerade den Soundcheck machen. Ob an diesem Abend etwas anders sei? "An Silvester liegt eine größere Spannung in der Luft", sagt der Gitarrist Steegmüller. Auch der Hobbypilot Matthias Schäfer will diese Spannung spüren. Dazu kauft er sich noch kurz zuvor Karten für die anschließende Feier im Blue Tower. "Ich fliege oft vom City Airport und esse gerne hier. Deswegen werden wir zum Feiern hierher kommen. Pünktlich um 24 Uhr feuern wir dann unsere Raketen ab, mit dem grandiosen Ausblick auf das Flugfeld."

Capitol - 19 Uhr

Im Capitol essen die Bandmitglieder der Back to the 80s noch etwas kurz vor dem vierstündigen Auftritt. Für die ausverkaufte Party werden etwa 1000 Gäste erwartet. "Aber für uns ist das keine Arbeit, sondern ein Erlebnis. Wenn man Nummern wie Major Tom spielt, dann wird man auf der Bühne von der Menge nach hinten gebrüllt. Es ist eine Party, bei der die Leute komplett ausrasten und feiern", prophezeit der Gitarrist der Band, Matthias Klöpsch.

N7Zehn - 22 Uhr

Im Club N7Zehn bereitet der DJ des Abends, Maximilian Hartmann, die Musik vor. Der 34-Jährige mit eigener Firma legt gerne nebenberuflich Musik auf. Er schließt seine Geräte an, testet sie noch einmal und wartet auf die langsam eintrudelnden Gäste. "Ich lege zwei, drei Lieder auf und schaue, wie die Menge darauf reagiert. Für viele ist in dieser Nacht das Feiern Pflicht", erklärt der DJ.

Bootshaus am Neckar - 23 Uhr

Im Bootshaus wurde gerade der letzte Gang serviert, und die Menge wartet auf den erneuten Beginn der Musik. Es ist ungewöhnlich ruhig - nur das Plaudern der Gäste unterbricht die Stille: "Das Essen war fantastisch, es herrscht eine sehr gute Atmosphäre, und die Gesellschaft der Leute ist sehr schön. Wenn die Musik wieder einsetzt, werden wir auch tanzen", sagt die 44-jährige Michaela Müller, die mit ihrem 55-jährigen Mann Hermann hier ist. Kaum hat sie das gesagt, ertönt das Lied Happy von Pharrell Williams, gleichsam einer Prophezeiung für das neue Jahr - und das Tanzen beginnt.

Auch Koch Winkelhausen ist zufrieden. "Wir waren zehn vor elf fertig mit dem Dessert. Alles verlief super, ohne Komplikationen. Jetzt bereiten wir das Feuerwerk vor."

Mannheim - 24 Uhr

Die bunten Farben und das ohrenbetäubende Knallen unzähliger Raketen erfüllen den nebligen Himmel Mannheims. Überall feiern Jung und Alt das neue Jahr 2017.

(hkk)