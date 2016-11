Rechte und linke Straftäter machen Polizei zu schaffen

Die nackte Zahl hört sich dramatisch an: Straftaten von Rechten und Linken sind im Zuständigkeitsbereich des Mannheimer Polizeipräsidiums 2015 um jeweils fast ein Viertel gestiegen. Das ergibt sich aus einer Anfrage, die der Weinheimer CDU-Abgeordnete Georg Wacker ans baden-württembergische Innenministerium gestellt hat. Allerdings: An der Gesamtzahl der hier im vergangenen Jahr registrierten Straftaten von 74 190 haben die politisch motivierten mit 255 nur einen sehr geringen Anteil. Und in der Regel handele es sich bei den Delikten von Rechts- und Linksradikalen um aufgesprühte Nazi-Symbole oder Antifa-Parolen, heißt es aus Polizeikreisen.

Wie leicht eine aufgeheizte Stimmung eskalieren kann, zeigte sich indes Ende 2015 beim NPD-Bundesparteitag in Weinheim, als es heftige Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten und Mannheimer Polizisten gab. 16 Beamte wurden verletzt, 248 Strafanzeigen gegen Demonstranten gestellt (wobei wegen einiger Vorfälle mehrere Anzeigen ergingen).

Überblick auf 26 Seiten

Wacker sagt, bei seiner Anfrage sei es ihm vor allem darum gegangen, umfangreiches Daten-Material als Diskussionsgrundlage zu bekommen. Das ist ihm gelungen. Auf 26 Seiten listet das Innenministerium in seiner Antwort penibel auf, welche extremistischen Umtriebe in der Region erfasst wurden. Ein Überblick:

Rechte: "Die NPD tritt in der Region Rhein-Neckar mit öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten in Erscheinung", schreibt das Innenministerium. Bei den Veranstaltungen bleiben die Teilnehmer aber meist überschaubar: Ganze fünf kamen im November 2015 zu einer Kundgebung in Mannheim, die unter dem Motto "Kriminalität und Gewalt stoppen" stand. Den stärksten Zulauf hatten zwei Demonstrationen in Sinsheim gegen Kinderschänder, bei denen um die 50 mitmarschierten.

Linke: Als Veranstaltungen von Linksextremen in Mannheim werden die Montagsdemonstrationen der "Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands" in der Innenstadt genannt, auch Antifa-Treffen und Vollversammlungen im Jugendzentrum am Neuen Meßplatz. Erwähnt wird sogar ein "Antifastisches Fußballturnier" in Heidelberg.

Ausländer allgemein: An extremistischen Aktivitäten ausländischer Gruppierungen listet das Innenministerium zahlreiche Veranstaltungen von Kurden auf, aber auch von linksextremen oder von nationalistischen Türken. Die Zahl der Straftaten ging hier allerdings deutlich zurück (siehe Grafik).

Islamisten: Letzteres gilt auch für die radikale Islamisten-Szene. Die Salafisten in Mannheim werden auf 50 bis 60 geschätzt. Bei ihren Aktionen - etwa dem Koran-Verteilen in der Innenstadt - blieb die Zahl der Teilnehmer jedoch meist im einstelligen Bereich. Als Dschihad-Kämpfer nach Syrien sollen bislang zwei Personen aus Mannheim gereist sein. Über das Schicksal der einen, einer Frau, ist nichts bekannt. Der Tod des Mannes wurde laut Verfassungsschutz auf Propanda-Seiten des "Islamischen Staates" betrauert.

Veränderungen: Vor anderthalb Jahren hatte Wacker eine ähnliche Anfrage im Landtag gestellt, die heutigen Ergebnisse unterscheiden sich kaum von den damaligen. So klagt nun das Innenministerium in seiner Antwort, für die Bearbeitung habe es "nicht unerhebliche Arbeitskapazitäten bei Polizei und Verfassungsschutz" aus dem operativen Geschäft abziehen müssen. Die Kritik lässt der Weinheimer nicht auf sich sitzen: "Jeder Parlamentarier hat grundsätzlich das Recht, von den Ministerien für ihn relevante Informationen einzuholen." Davon will der Christdemokrat auch unter der grün-schwarzen Regierung Gebrauch machen. "In zwei bis drei Jahren werde ich wieder nachfragen, wie es mit politisch motivierten Straftaten in der Region aussieht."

Gesellschaftliche Entwicklung: Könnte die Flüchtlingskrise extremistische Haltungen verstärken? "Wissenschaftlich ist erwiesen, dass nicht willkommene Migranten eine negative Stimmung in der Bevölkerung auslösen", sagt Thomas König vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Dafür seien besonders Menschen anfällig, "die sich von der Teilhabe an einer prosperierenden Gesellschaft ausgeschlossen fühlen". Dies mache sich in Stimmen für Protestparteien bemerkbar, könne auch zu Angriffen auf Asylbewerberheime führen. Dass es dazu in dieser Stadt noch nicht gekommen ist, führt der Politik-Professor auf den hier ohnehin hohen Migrantenanteil zurück: "Die Mannheimer sind wohl recht gelassen, was Zuwanderer angeht."