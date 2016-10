Reinemund zieht zurück

FDP-Stadträtin Birgit Reinemund (Bild, 57) zieht überraschend ihre Kandidatur zur Bundestagswahl 2017 zurück. Die Mannheimer Liberalen hatten die ehemalige Bundestagsabgeordnete (2009-2013) erst im Juli erneut zur Bundestagskandidatin gewählt. 23 FDP-Mitglieder stimmten damals für Reinemund, drei gegen sie.

Reinemund beklagt sich jetzt in einem Brief an ihre Parteifreunde: "Leider fühlte sich ein beachtlicher Teil der Mannheimer Delegierten nicht an das Votum der Mitgliederversammlung gebunden: Jens Brandenburg, Mitglied und Delegierter des Kreisverbands, kandidierte auf dem Bezirksparteitag letzten Freitag gegen mich - sein demokratisches Recht - und gewann mit 22 zu 20 Stimmen. Das schmerzt nach so vielen Jahren Engagement für Mannheim und die Region auf allen politischen Ebenen von Kreisvorstand über Stadtrat, Bezirks- und Landesvorstand bis zum Bundestag."

Besonders treffe sie, dass ihr die fehlenden zwei Stimmen letztendlich wohl vom eigenen Kreisverband entzogen worden seien. Auf dieser Basis könne es ein "Weiter so" für sie nicht geben. Reinemund will auch ihr Amt als Schatzmeisterin bald möglichst niederlegen. Stadträtin sowie im FDP-Landesvorstand bleibt sie. Für die 57-Jährige sollen jetzt aber Privatleben und Beruf mehr in den Mittelpunkt rücken.

"Jetzt nehme ich eine neue, spannende berufliche Herausforderung an und werde deutlich weniger Zeit in ehrenamtliche politische Arbeit investieren können", erklärte Reinemund, die promovierte Tierärztin und Unternehmerin. Sie ist beruflich seit 2014 als Management-Beraterin tätig. tan (Bild: Neu)