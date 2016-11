Reise vom Mund in den Magen

Alle Bilder anzeigen Mathis (l.) bedient das Tablet. Es führt Philipp (r.) über ein integriertes Smartphone und die Virtual-Reality-Brille die Daten vor Augen. Lehrerin Sandra Schellhammer (Bild oben) leitet das Pilotprojekt, das an vier Tagen im Bio-Unterricht läuft. © bhr

Der Magensaft blubbert und ist giftgrün. "Ihh", sagt Philipp. In die Brühe möchte wirklich keiner fallen. Beobachten kann der Siebtklässler des Neckarauer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums das Geschehen ganz genau, er "steht" quasi am unteren Rand der Speiseröhre und blickt auf den Teil des menschlichen Verdauungstrakts, der Eiweiße aufspaltet. Philipp verschafft sich diesen Überblick mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille, die ihre Daten über ein Tablet erhält. Bedient wird es von seinem Klassenkameraden Mathis.

Philipp und Mathis nehmen zusammen mit 28 weiteren Schülern der 7 b an einem Pilotprojekt teil, das auf vier Biologie-Unterrichtsstunden angelegt ist. Ziel ist es nach den Worten von Lehrerin Sandra Schellhammer, "die komplexen Abläufe und Prozesse der Verdauung von Kohlehydraten, Fetten und Proteinen anschaulicher und erlebbarer zu vermitteln". Wobei die Schüler in den Verdauungsprozess aktiv eingreifen können.

15 Sets und eine Steuereinheit

Die Pädagogin ist begeistert von der "genialen Umsetzung" des Themas und der Möglichkeit, das Körperinnere aus einer 360-Grad-Sicht zu erkunden. Nach der virtuellen Reise durch Mund und Speiseröhre bringt Sandra Schellhammer ihren Schülern in der dritten Stunde neben dem Magen Zwölffingerdarm und Gallenblase näher. Zunächst erkunden Zweierteams virtuell das Körperinnere. Dann hakt die Lehrerin nach. Jan fasst zusammen: "Ich wusste nie so richtig, was die Gallenblase macht. Jetzt weiß ich, dass sie Fette zerkleinert."

Ein wenig bedauert Sandra Schellhammer, dass das Virtual-Reality-Equipment nur für kurze Zeit zur Verfügung steht. Die 15 Sets plus Steuereinheit für den Lehrer stammen von der Initiative "Digitale Bildung neu denken", die vom Technikkonzern Samsung und dem Schulbuchverlag Cornelsen unterstützt wird, wandern danach weiter zu anderen Schulen. Gleichwohl findet die Lehrerin es gut, "punktuell so ein Highlight zu setzen" - ein Highlight auch für die Schüler. Philipp ist den Umgang mit Hightech zwar gewöhnt, aber die VR-Brille ist für ihn neu: "Mitten im Körper zu sein ist cool, eine Super-Abwechslung", freut er sich.

Schulleiterin Heike Frauenknecht, seit Anfang August im Amt, ist von ihren "sehr innovativen Fachschaften" und deren Offenheit gegenüber neuen Unterrichtsmodellen begeistert. "Ich kann das nur unterstützen", betont sie. Sie liebäugelt mit einer "Medienoffensive", die mehr Zukunftstechnik in die Klassenzimmer bringt. Hauptproblem sei es natürlich, finanzielle Mittel dafür einzuwerben. Deshalb sei man dankbar für Sponsoren, die solche Pilotprojekte ermöglichten.

Inzwischen füllen die Schüler ihre Arbeitsblätter aus. Die Aufgabenstellungen lauten unter anderem: "Beschreibe, was du beobachtet hast. Beschreibe die Aufgabe des Magensaftes bei der Proteinverdauung." Die Antwort fällt den meisten leicht - schließlich haben sie immer noch die bewegten Bilder vor Augen und verbinden das Gelernte damit.

"Es ist cool zu sehen, wie der Magensaft das Essen so zerspaltet", merkt Daniel enthusiastisch an. Aber dann bekommt er angesichts des grünen Geblubbers doch ein bisschen Mitleid: "Heute habe ich gesehen, wie sich ein Essen fühlt, wenn es verdaut wird."