Reißfeste Feuchttücher verstopfen Kläranlage

Kosten in Höhe von mehr als einer Million Euro haben achtlos in die Toilette geworfene Feuchttücher im Kanalnetz und in der Kläranlage in den vergangenen zwei Jahren verursacht. Dies teilten Alexander Mauritz und Andreas Hein von den städtischen Entwässerungsbetrieben am Freitag mit. Sie demonstrierten zudem eindrucksvoll, welche Schäden und Probleme die in den letzten Jahren zunehmend verwendeten Hygiene- und Putztücher aus Materialien wie Polyester, Viskose, Zellstoff oder Baumwolle verursachen.

Hein hat zur Demonstration eigens eine verstopfte Pumpe ausbauen lassen: "Das Zeug wickelt sich wie armdicke Zöpfe in die Kreiselpumpen und blockiert die Aggregate komplett", sagt er und zeigt auf die graue, stinkende Masse, die aus den Öffnungen des Metallgehäuses quillt. "Außerdem verstopft es die Rechengitter, mit denen wir grobe Feststoffe aus dem Abwasser herausholen", erklärt Hein. Die Fasern der mit Ölen und Aromastoffen benetzten Feuchttücher sind meist vollständig reißfest oder, wie im Fall von feuchtem Toilettenpapier, nur sehr langsam im Abwasser löslich.

Öfter im Einsatz

Kläranlage Sandhofen Das Klärwerk ist für 725 000 Einwohner ausgelegt. Täglich kommen durchschnittlich 100 000 Kubikmeter Abwasser im Zulaufkanal des Klärwerks in Sandhofen an. Rund 1000 Tonnen Feststoffe fallen pro Jahr bei der mechanischen Reinigung an. Die biologische Reinigung findet in fünf Belebungsbecken statt. In einer Pilotanlage wird Aktivkohle eingesetzt, um Hormone und Arzneimittel auszuwaschen. Das Kanalnetz in der Stadt ist rund 890 Kilometer lang. 40 Pumpwerke, verteilt im Stadtgebiet, drücken das Abwasser in Richtung Kläranlage. Regenüberlaufbecken sichern einen gleichmäßigen Abwasserfluss.

Im vergangenen Jahr, so berichten Mauritz und Hein, verstopften die verfilzten Tücher den Abwasserkanal unter dem Neckar, den sogenannten Düker Luisenring, durch den das komplette Abwasser aus den Südstadtteilen gepumpt wird. Mauritz: "Beim Reinigen des Rohres setzen sich die Feuchttücher sogar im Spülgerät fest." Konsequenz für die Männer von der Stadtentwässerung: Statt bisher einmal alle zwei Jahre wird der Düker künftig dreimal pro Jahr saubergemacht werden.

Mauritz und Hein appellieren deswegen eindringlich: Feuchttücher, egal ob für die Körperhygiene oder zum Putzen, gehören auf keinen Fall in die Toilette und sollten unbedingt - so wie es auf den Verpackungen angegeben ist - über die normale Müllabfuhr entsorgt werden. In den vergangenen fünf Jahren, so Hein, habe der Absatz der Faserprodukte um gut 300 Prozent zugenommen - "für jede denkbare Anwendungsmöglichkeit finden sie im Handel heute ein passendes Feuchttuch." Für die Hebeaggregate in den 40 Abwasserpumpwerken ein Riesenproblem, da ein wachsender Anteil der rund 1000 Tonnen an groben Feststoffen, die im Abwasser transportiert werden, aus den schwer löslichen Fasern besteht.

Vier Schmutzwasser-Rechen ließen Alexander Mauritz und Andreas Hein bereits so umbauen, dass sie weniger verstopfungsanfällig sind. Die Anlagen müssen robuster ausgeführt und vor allem von wesentlich stärkeren Motoren angetrieben werden, um die reißfesten Fasern aus dem Abwasser abzuschöpfen.

"Um eine verstopfte Pumpe sauberzumachen, brauchen zwei Mitarbeiter einen halben Tag", beschreibt Alexander Mauritz den Aufwand, den die unerwünschte Abwasserfracht verursacht. Andreas Hein zeigt derweil auf die graue, stinkende Masse: "Die Pumpen müssen dann ausgebaut, zerlegt und von den Verfilzungen befreit werden, was eine ziemlich eklige Arbeit ist."