Rekordverdächtiges Gemälde

"Vera" ist nicht zu übersehen. 43 Meter hoch ist sie, erstreckt sich auf der Vogelstang über 13 Stockwerke und 1300 Quadratmeter. Jeder, der über die B 38 nach Mannheim hineinfährt, kann ihr direkt ins Gesicht blicken. In ein Gesicht, in dem das Leben Spuren hinterlassen hat und in dem dennoch keine Spur von Verbitterung zu sehen ist.

"Vera" von Hendrik Beikirch ist das neuste Werk von Stadt.Wand.Kunst. Es ist das größte des Projekts und auch eines der größten "Murals" (Wandgemälde) Deutschlands. Seit einigen Tagen prangt es an der Fassade des Hochhauses in der Brandenburger Straße 44 - und sorgt für gehörigen Gesprächsstoff. Unter den Bewohnern, unter den Mannheimern, im Netz.

"Zum Fürchten"

Stadt.Wand.Kunst Seit 2013 verwandeln nationale und internationale Künstler aus der Street Art Szene Mannheim nach und nach in eine öffentliche Galerie.

aus der Street Art Szene Mannheim nach und nach in eine öffentliche Galerie. "Vera" von Hendrik Beikirch ist das neunte "Mural" des Projekts Stadt.Wand.Kunst, weitere sollen in den nächsten Jahren entstehen.

des Projekts Stadt.Wand.Kunst, weitere sollen in den nächsten Jahren entstehen. Initiatoren sind die Alte Feuerwache, die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG, die Kulturelle Stadtentwicklung und der Heidelberger Sprühfarbenhersteller Montana Cans. Das Projekt wurde vom Innovationsfonds des Kultusministeriums von Baden-Württemberg gefördert.

Weitere Informationen, Bilder und Videos sowie eine Karte mit allen Kunstwerken gibt es im Netz unter http://www.stadt-wand-kunst.de und auf Facebook. (swk)

Tom Ippes Meinung ist eindeutig: "Kunst auf die man verz. . . kann", schreibt er auf der Facebook-Seite von Stadt.Wand.Kunst. Clemens Gutmann findet das Werk viel zu groß. "Das gehört auf kein großes Haus, sieht ein bisschen zum Fürchten aus." Mara Katharina Schütz hingegen ist "platt! Und mehr als beeindruckt". Auch Karin Ueberrhein ist begeistert: "Ein Meisterwerk!"

Beikirch, der schon an vielen Orten der Welt Wände und Hochhausfassaden gestaltet hat, sieht die Diskussion gelassen. "Grundsätzlich finde ich es natürlich besser, wenn meine Arbeit positive Reaktionen auslöst", sagt er. "Aber letztendlich sehe ich jegliche Rückmeldung als etwas Positives. Das schlimmste wäre gar kein Feedback, also dass meine Arbeit niemanden wirklich interessiert oder berührt."

Inspiration in Sibirien

Der aus Kassel stammende Streetart-Künstler studiert Menschen, zeichnet Porträts, die etwas erzählen. "Stark retuschierte Bilder, wie wir sie aus der Werbung kennen, können ja kaum etwas vermitteln oder vom wirklichen Leben berichten." Er stemmt sich mit seinen Bildern gegen dieses glatte, junge Schönheitsideal. Die Zeichnung von "Vera" entstand auf einer Reise durch Sibirien. Beikirch war es wichtig, dass das Gebäude hinter dem Porträt sichtbar bleibt und so eine Verbindung entsteht. "Es könnte auch eine Bewohnerin des Hauses, des Stadtteils sein."

Tom Betz hat "Vera" schon vor einiger Zeit kennengelernt. Der Hausmeister der Feuerwache wohnt seit 15 Jahren in der Brandenburger Straße und hat sich riesig gefreut, als er erfahren hat, dass sein Haus für das Projekt ausgewählt wurde. "Ich find das klasse." Vorab gab es eine Infoveranstaltung für die Bewohner, in der die Organisatoren Projekt und Motiv vorstellten. "Am Anfang war das schon etwas schwierig. Viele wollten lieber etwas Buntes, Farbenfrohes auf der Fassade." Einige Bewohner seien empört gewesen, dass für "sowas" Geld da ist, aber ihre Fenster immer noch die alten seien. Doch im Laufe der Veranstaltung habe sich die Stimmung spürbar geändert und als Beikirch schließlich vor Ort war, haben viele Bewohner gespannt verfolgt, wie sich ihre Fassade nach und nach verwandelte.

Ein halbes Jahr dauerte die Vorbereitung, 14 Tage malte und sprühte Beikirch vor Ort. Über 60 Personen waren an der Entstehung beteiligt - neben dem Künstler auch Maler, Industriekletterer, Höhenarbeiter, Hebebühnenfahrer und sogar Kammerjäger. "Arbeiten in dieser Größenordnung sind nur im Team zu realisieren", erzählt Beikirch. Er hat die Zeit in Mannheim sehr genossen. "Wir wurden von den Bewohnern mit Getränken, Eis und Einladungen zum Essen herzlich aufgenommen."

Genau das ist auch das Anliegen von Stadt.Wand.Kunst. Das Projekt soll die Kunst zu den Leuten, in die Stadt, in ihre Straße bringen. Jederzeit für jeden zugänglich. Und wenn am Ende auch Menschen, die normalerweise nie ein Museum besuchen, leidenschaftlich über das Kunstwerk diskutieren, "dann haben wir genau das erreicht, was wir wollen", sagt Katharina Tremmel von der Alten Feuerwache.