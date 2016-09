Retter kommen häufig später

Alle Bilder anzeigen Oft später als erlaubt am Einsatzort: Rettungswagen in Mannheim, hier bei einem Einsatz auf den Planken. © Prosswitz

Er nennt es erst "besorgniserregend", dann sogar "mehr als besorgniserregend": Damit meint Boris Weirauch die Zahlen, die das Innenministerium nun dem SPD-Landtagsabgeordneten vorlegte. Danach hielt der Rettungsdienst 2015 in Mannheim, aber auch im Rhein-Neckar-Kreis regelmäßig die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist nicht ein.

Besonders drastisch ist das, wenn man allein den Notarzt betrachtet. Der ist, allein auf Mannheim bezogen, im Schnitt des gesamten Tages binnen 95,2 Prozent nach 15, aber in nur 61,9 Prozent der Fälle binnen zehn Minuten da, um jemanden schnell wiederbeleben zu können.

Teils nur zwei Mediziner da

Hilfsfrist Laut Rettungsdienstgesetz Baden-Württemberg soll "die Zeit vom Eingang der Notfallmeldung in der Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen der Hilfe am Notfallort an Straßen (. . . ) nicht mehr als 10, höchstens 15 Minuten betragen". Anderswo ist das kürzer: In Nordrhein-Westfalen sind es 5 bis 8 Minuten (12 Minuten im ländlichen Raum), in Hessen 10 Minuten in 90 Prozent der Fälle, in Bremen 10 Minuten, in Sachsen und Saarland 12 Minuten. Der Rettungsdienst ist in Baden-Württemberg den Rettungsorganisationen übertragen. Entscheidungen fallen im "Bereichsausschuss", dem nur Vertreter der Leistungsträger (Rettungsdienste) und der Kostenträger (Krankenkassen) angehören. In der Region laufen alle Fäden bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg zusammen, die vom Rhein-Neckar-Kreis und dem Roten Kreuz Mannheim und Heidelberg gemeinsam getragen wird. In Mannheim können tagsüber - je nach Uhrzeit - bis zu 13 Rettungswagen ausrücken sowie drei Notarzt-Einsatzfahrzeuge. pwr

Nachts sind die Zeiten deutlich schlechter. Da werden zu 94,9 Prozent die 15-Minuten erreicht, aber die zehn Minuten schafft das Notarzteinsatzfahrzeug lediglich in 58,7 Prozent der Fälle. Dabei sagt das Gesetz, dass die Lebensretter "nicht mehr als 10, höchstens 15 Minuten" brauchen dürfen.

In Mannheim gibt es drei Notarzt-Standorte. Tagsüber rücken die Fahrzeuge von Käfertal (Auf dem Sand, Arbeiter-Samariter-Bund), Innenstadt (Theresienkrankenhaus/TKH) und Friedrichsfeld (Johanniter) aus. Dieser dritte Notarzt in Friedrichsfeld kam erst Ende 2014 dazu - schon damals als Reaktion auf ebenso nicht eingehaltene Hilfsfristen. Aber er ist nur von 7 bis 22 Uhr besetzt. Nachts gibt es nur noch zwei Notfallmediziner, stationiert am Klinikum und am TKH.

Die Stadt fordert schon lange, dass Mannheim drei Notärzte rund um die Uhr braucht. Oft helfen Mediziner aus Südhessen oder Ludwigshafen, manchmal wird der in Neuostheim stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 53" alarmiert - nicht zum Transport, sondern nur, um schnell einen weiteren Notarzt zu haben. So landete der Hubschrauber kürzlich auf der Neckarwiese, um einem Patienten in der Abendakademie in U 1 zu helfen - es war sonst kein Notarzt da.

Bessere Zahlen in Heidelberg

Deutlich besser sind die Zeiten im benachbarten Heidelberg. Dort kommt der Notarzt sogar nachts in 98,9 Prozent binnen 15, in 86 Prozent gar binnen zehn Minuten. Tagsüber werden die zehn Minuten noch in 83 Prozent erreicht. Für den Rhein-Neckar-Kreis indes sind die Zahlen ähnlich schlecht wie für Mannheim, tagsüber zeitweise sogar schlechter: Da schafft es ein Notarzt nur in 53,5 Prozent, binnen zehn Minuten beim Patienten zu sein.

Weirauch schimpft daher: "Dieses Roulette-Spiel muss ein Ende haben! Wenn jemand einen Herz- oder Atemstillstand erleidet, sind die ersten zehn Minuten entscheidend, um lebensrettende Maßnahmen einzuleiten", macht der Abgeordnete seinem Ärger Luft. Da seien die Unterschiede in der Rhein-Neckar-Region schon "bemerkenswert", zeigt sich Weirauch verwundert und fordert Klärung, weshalb die Überlebenschancen bei schwerwiegenden Notfällen in Mannheim statistisch deutlich geringer ausfallen.

Auffällig in der Antwort der Landesregierung ist auch, dass sie erstmals nicht mehr von der "doppelten Hilfsfrist", sondern vom "ersteintreffenden Rettungsmittel" spricht. Bislang hieß es immer, dass die Hilfsfrist sowohl vom Notarzt als auch vom Rettungswagen einzuhalten ist. Jetzt kann der Arzt zwar behandeln, aber er bekommt den Patienten nicht in ein Krankenhaus.

Diese - ohne jede Begründung - veränderte Berechnung macht jeden Vorjahresvergleich schwierig. Für 2014 schrieb das Innenministerium damals, die maximale Hilfsfrist werde in nur 91,8 Prozent der Einsätze eingehalten, ohne dies aufzuschlüsseln.

Daten "veraltet"?

Schwer vergleichbar sind die Zahlen zudem, weil teils seit November, teils seit Dezember einigen Rettungswagen zusätzliche Betriebsstunden nur deshalb bewilligt worden waren, weil Mannheim zeitweise bis zu 15 000 Flüchtlinge beherbergte. Dies ist befristet bis April 2017 und läuft, wenn es nicht verlängert wird, automatisch aus. Die Entscheidung darüber fällt vermutlich im Oktober.

Dann tagt wieder der sogenannte "Bereichsausschuss", in dem Krankenkassen und Rettungsorganisationen zusammensitzen. Dessen Vorsitzender ist Jürgen Wiesbeck, stellvertretender Präsident des Roten Kreuzes Rhein-Neckar/Heidelberg. Er hält die Zahlen des Innenministeriums für "veraltet", wie er dieser Zeitung auf Anfrage sagte. Inzwischen sei es gelungen, "die Zeiten in allen Bereichen deutlich zu verbessern", versicherte er. Allerdings könne er seine Statistik für 2016 "nicht preisgeben, da ich unserer Sitzung nicht vorgreifen möchte". Man sei aber "ständig dabei, die Situation zu verbessern" und werde, "wenn das nötig ist, auch weitere Maßnahmen dazu ergreifen".

Zuletzt hatte sich der Bereichsausschuss geweigert, als Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Mannheimer Liste genaue Zahlen an die Stadt Mannheim zu geben. Weirauch ärgert sich, dass allein in diesem Bereichsausschuss, nicht in Gemeinderat oder Landtag, über die Notfallrettung entschieden wird. "Diese Hinterzimmerpolitik ist nicht mehr weiter hinnehmbar. Städte und Gemeinden müssen bei der Notarzt- und Rettungsdienstversorgung mitbestimmen", fordert er.