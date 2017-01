Rettungswagen ständig unterwegs

Sie waren deutlich stärker als sonst auf Achse: Die Besatzungen der Rettungswagen kamen in der Silvesternacht kaum dazu, Pause zu machen. Von Silvester um 19 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 4.30 Uhr gab es für sie in Mannheim und der Region über 200 Einsätze, davon 138 allein zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr. Das teilte die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg, die auch die Rettungswagen in Mannheim steuert, auf Anfrage mit.

Während sonst in Mannheim nachts bis zu acht Rettungswagen einsatzbereit sind, waren es zum Jahreswechsel drei mehr. Auch ein zusätzlicher, dritter Notarzt musste Dienst tun. Zu größeren Einsätzen kam es aber nicht. "Nur das Übliche, Verletzungen durch Schlägereien, Alkoholvergiftungen", hieß es vom Schichtführer der Leitstelle.

Das bestätigten auch die Krankenhäuser. "Bis Mitternacht war es relativ ruhig, aber dann gingen die Tore auf", so Arzt Christian Barth von der Zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums. Etwa 50 Patienten wurden da in den ersten sechs Stunden des neuen Jahres behandelt, "deutlich mehr als in einer normalen Nacht, aber nicht so viel wie bei Toxicator", verglich es Barth mit dem großen Techno-Event Anfang Dezember. "Verletzungen durch Schlägereien, Alkoholprobleme, Böllerverletzungen an Fingern oder Hand" seien die meisten Diagnosen gewesen, auch der Augenarzt habe viel mit Verletzungen zu tun gehabt, erklärte der Arzt.

DLRG auf dem Neckar

Ruhiger ging es im Diakonissenkrankenhaus zu. 15 Patienten warren zwischen Mitternacht und 6 Uhr zu versorgen. "Mehr als in normalen Nächten, aber nur das übliche - Alkohol, Schlägereien", so Mario Saager, der stellvertretende Leiter der Notaufnahme. Ihm fiel auf, dass es in diesem Jahr bei ihm keine Verletzungen durch Feuerwerk gab. "Nur das Übliche" meldete ebenso die Notaufnahme des Theresienkrankenhauses - also "die üblichen Verletzungen und Probleme durch Alkohol", wie es hieß. Zahlen konnte man dort nicht nennen.

Gar nichts zu tun hatten die vier Ehrenamtlichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die zum Jahreswechsel mit einem Boot unterhalb der Kurpfalzbrücke auf dem Neckar Dienst taten. "Die Stadt hatte uns eindringlich gebeten, wegen der allgemeinen Sicherheitslage", so Thorsten Großstück, der Leiter des Wasserrettungsdiensts. "Aber von der Perspektive auf das Feuerwerk ist es sicher der schönste Platz in Mannheim", meinte er.