Rheinau kommt nicht zur Ruhe

Zieht Altrip im Streit um Industrielärm aus dem Rheinau-Hafen gegen die Stadt Mannheim vor Gericht? "Wenn's sein muss, haben wir damit kein Problem", meint Joachim Loch von der Verbandsgemeinde Rheinauen, zu der die drei Orte Altrip, Otterstadt und Waldsee gehören.

Die Verärgerung in der linksrheinischen Gemeinde über den großen Nachbarn auf der anderen Rheinseite sitzt jedenfalls tief. Denn seit vielen Jahren beschweren sich die Altriper - ganz ähnlich wie ihre Nachbarn in Brühl-Rohrhof und auf der Rheinau - über den zumeist nächtlichen Lärm, der ihrer Ansicht nach vor allem von zwei der Schrottverwertungsbetriebe auf der Mannheimer Rheinseite ausgeht.

"Informationsgrenze"

Lärm im Rheinau-Hafen Lärmmessungen der Stadt Mannheim im Sommer 2014 ergaben keine Überschreitungen zulässiger Grenzwerte. Dennoch gab es 2014/15 massive Beschwerden der Anwohner. Der Bezirksbeirat Rheinau bittet die Bürger nun, Protokolle anzufertigen, um die Lärmquellen und -uhrzeiten besser eingrenzen zu können. Formulare sind im Rheinauer Rathaus, Relaisstraße 124, erhältlich. Der Bezirksbeirat Rheinau mit seinem Vorsitzenden Thorsten Riehle will am Freitag und Samstag im Casterfeld und am Rheinauer Marktplatz Lärmprotokolle austeilen und für die Aktion werben. lang

Der Altriper Bürgermeister Jürgen Jacob und sein Erster Beigeordneter Ralf Kissel wollten genau wissen, was im Rheinau-Hafen vor sich geht, und erstritten im Mannheimer Umweltdezernat Akteneinsicht in die Genehmigungsunterlagen der Schrottfirmen. Doch sei aus den vorgelegten Unterlagen weder ersichtlich gewesen, ob die Betriebe alle Vorgaben einhalten, noch ob die Stadt Mannheim dies überprüft. Große Teile der Akten seien geschwärzt gewesen, so dass der Rechtsanwalt der Gemeinde Altrip, Wolfgang Baumann (Würzburg), sogar öffentlich von einer "Informationsgrenze" zwischen den beiden Kommunen sprach.

Für die Alba Group, eines der in der Kritik stehenden Unternehmen, bekräftigte Pressesprecherin Eva-Maria Gaedigk (Berlin), dass ihr Unternehmen im Rheinau-Hafen auf der Grundlage einer "ordnungsgemäßen behördlichen Genehmigung" arbeite. "Wir schöpfen den Rahmen derzeit nicht einmal voll aus", sagte sie. Im Drei-Jahres-Rhythmus werde ein Lärmgutachten angefertigt, mehrere der Messpunkte dafür liegen in Altrip. Dass die Altriper bei der Akteneinsicht im Mannheimer Rathaus über die Firma Alba stellenweise geschwärzte Passagen zu sehen bekamen, sei nichts Ungewöhnliches, sondern übliche Praxis, so Gaedigk. Es handele sich um Geschäftsdaten, die für den Fall nicht relevant seien.

Ähnliche Erfahrungen hatte auch das Bürgerforum Rheinau gemacht, das - wie berichtet - im Zusammenhang mit einem umstrittenen Mineralfaser-Betrieb im Rheinau-Hafen ebenfalls geschwärzte Akten vorgelegt bekam. Peter Toussaint vom Sprecherkreis des Forums erinnerte deswegen an die Forderung der Bürger nach einem Entwicklungskonzept für den Stadtteil und das Hafengebiet. "Man kann doch nicht immer weiter Wohngebiete in die unmittelbare Nachbarschaft des Hafens bauen, ohne festzulegen, was in dem Industriegebiet an Umweltbelastungen noch erlaubt ist und was nicht."

Denn nicht nur der Lärm von den Schrott-Firmen, auch andere Lärmquellen im Hafengebiet nerven die Anwohner in den umliegenden Stadtteilen und Gemeinden. Stadt- und Bezirksbeiräte haben sich deswegen schon im Sommer 2014 für das Entwicklungskonzept Rheinau stark gemacht, in dem für die Zukunft engere Grenzen der Umweltbelastung als bisher festgelegt werden sollten. Das Ansinnen fand im Gemeinderat zwar breite Unterstützung, mehr aber bislang nicht: "Die Stadtverwaltung spielt auf Zeit", kritisiert Landtagsabgeordneter und Stadtrat Wolfgang Raufelder (Grüne). Er will jetzt Druck machen und sich im Ausschuss für Umwelt und Technik dafür einsetzen, dass die Stadtverwaltung das geforderte Entwicklungskonzept auch anpackt.

Raufelders SPD-Kollege, Stadtrat Thorsten Riehle, hat mit dem Bezirksbeirat Rheinau derweil ein Lärmprotokoll erstellt, mit dem die Rheinauer bis 30. Oktober dokumentieren können, wann und wo es besonders laut ist. Messungen der Stadt nach massiven Bürgerbeschwerden im Sommer 2014 ergaben, dass der nächtliche Hafenlärm weit unter den gesetzlich zulässigen Werten liege. In diesem Jahr, so bestätigen Anwohner wie Rudi und Ute Starck, ist es offenbar etwas ruhiger im Hafen geworden: "Es ist im Augenblick nicht mehr so schlimm wie im letzten und vorletzten Jahr."