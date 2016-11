Richter stoßen an Grenzen: „Eine nicht erklärbare Tat“

Am Neckar in Höhe der Inselstraße hatte ein Zeuge die Blutspuren der Getöteten entdeckt. Polizeitaucher fanden dann das Tatmesser im Fluss.

Er wirkt entspannt und ruhig. Ohne sichtbare Regung nimmt der junge Mann auf der Anklagebank das Urteil entgegen: Für elf Jahre muss er ins Gefängnis, so hat es die Strafkammer des Landgerichts entschieden. Der Germanistik-Student, der zuletzt in Neckarau wohnte, hat - "ohne verbleibende Zweifel", wie der Vorsitzende Richter Ulrich Meinerzhagen betont - seine Ex-Nachbarin an einer Böschung am Neckar zunächst mit einem Messer und dann mit einem faustkeilähnlichen Stein attackiert. Massiv habe er auf den Kopf der 31-Jährigen eingeschlagen, so lange, bis sie bewusstlos zu Boden sank. "Dann schaffte er die scheinbar Leblose in den Neckar", so schildert es Meinerzhagen, "um jegliche Spuren zu verdecken." Die 31-Jährige sei schließlich ertrunken.

Suche nach einem Motiv

Aber warum hatte er die Frau angegriffen? "Es ist mehr als betrüblich, dass wir dazu keine Feststellungen machen konnten", sagt der Richter in der Urteilsbegründung. "Wir sind hier an Grenzen gestoßen. Letztlich bleibt es eine nicht erklärbare Tat." Wann und aus welchem Grund der Angeklagte und sein Opfer am Neckarufer aufeinandertrafen, bleibe ebenso offen wie die Umstände, die zur Tat geführt haben: "Wir wissen rein gar nichts über ein Motiv."

Chronologie Am 30. Dezember 2015 entdeckt ein Spaziergänger beim Gassigehen mit seinem Hund am Neckarufer eine Blutlache und informiert die Polizei. Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage bald von einem Verbrechen aus. Allerdings fehlt das Opfer. Am 24. Januar 2016 wird im Rhein bei Trebur eine Leiche gefunden. Die Tätowierung "Monnem" führt die Polizei nach Mannheim. Die Erkenntnisse zu der Frau passen zum Spurenbild am Neckarufer. Die 31-Jährige war nicht als vermisst gemeldet. Sie hatte im Jungbusch gewohnt, war in der Drogenszene bekannt. Kurz darauf wird der nun Verurteilte festgenommen. Ein Motiv für die Tat ist bis heute nicht zu erkennen.

Das Urteil beruhe nur auf Indizienbeweisen, die zusammengefasst aber eindeutig dazu führten, dass der Angeklagte für die Tat verantwortlich zu machen sei, erklärt der Vorsitzende. DNA- sowie Faserspuren, die am Tatort gesichert wurden, seien mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem Angeklagten zuzuordnen. Zudem gehöre das Messer, das wenige Tage nach der Tat von Polizeitauchern im Neckar entdeckt wurde, dem 26-Jährigen, ist sich die Kammer sicher. Es handle sich um das Messer einer Firma, bei der er gearbeitet hatte. Auch daran habe das Landeskriminalamt Spuren gesichert, Mischspuren des Angeklagten sowie der Getöteten.

Der 26-Jährige hatte bereits am ersten Prozesstag seinen Freispruch gefordert und den Verdacht auf seinen ehemaligen Vermieter gelenkt, der im Clinch mit dem späteren Opfer lag. "Das ist aber eine Alternative, die sehr viel Fantasie erfordert", stellt Meinerzhagen klar. Er äußert sich auch zu der bei den Plädoyers überraschend vom Anwalt des Angeklagten vorgetragenen Forderung zur Unterbringung seines Mandanten in einer Psychiatrie: Der Angeklagte habe 2013 zwar eine Psychose erlitten, erklärt Meinerzhagen, die könne aber "wahrscheinlich" auf Drogenkonsum zurückzuführen sein. "Seitdem gibt es keinerlei weitere Anzeichen für eine psychische Erkrankung", führt der Richter aus. Ebenso schließt die Kammer eine Schuldunfähigkeit aus, beruft sich dabei auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. "Der Angeklagten zeigt eine narzisstische Persönlichkeit, aber kein Krankheitsbild", so Meinerzhagen.

Vor Gericht vertreten war der Angeklagte auch noch von einer Anwältin, die in ihrem Schlussvortrag aufgrund unzureichender Indizien auf Freispruch plädiert hatte. Im Gegenzug dazu legte Oberstaatsanwalt Oskar Gattner Argumente vor, die ihn von der Schuld des Angeklagten überzeugt hatten. Eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten lautete seine Forderung.

Kein Wort zu den Anwälten

Der Angeklagte hat nun eine Woche Zeit, um Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Den Gerichtssaal verlässt der 26-Jährige allerdings, ohne auch nur ein Wort mit seinen Anwälten gewechselt zu haben. Auch am Tag der Plädoyers war es zu Spannungen zwischen Verteidigern und Mandanten gekommen. Sichtlich verärgert hatte der Angeklagte verfolgt, wie ausgerechnet sein Verteidiger die Unterbringung in einer Psychiatrie anregte.

Auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft hat noch die Möglichkeit, über eine Revision das Urteil zu anzufechten.