Richtige Investition

Man braucht nicht lange drumherumreden - 290 000 Euro im Jahr sind eine Stange Geld in Zeiten, in denen das Rathaus fast alles auf den Prüfstand stellt, um zu sparen. Aber wenn die Stadt wirklich etwas gegen Trinkergruppen in der Öffentlichkeit tun will, dann kann sie sich dieser Ausgabe nicht verschließen. Nicht nur, weil Alkoholverbote und Kontrollen als alleinige Mittel die Szene nur an andere Orte verlagern. Sondern auch deshalb, weil man diesen Menschen helfen muss. Sie befinden sich oft in einer schlimmen Situation.

Der finanzielle Rahmen liegt jetzt auf dem Tisch. Mögliche Landeszuschüsse für die Suchtberatung könnten die Betriebskosten noch um rund 45 000 Euro senken, vielleicht ist auch durch eine Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen Sparpotenzial da. Gleichzeitig wird aber auch noch die Miete zu Buche schlagen, und manche Politiker stellen schon die berechtigte Frage, ob die geplanten Öffnungszeiten ausreichen.

Für Mannheim ist es wichtig, den Betrieb eines solchen Trinkerraums auszuprobieren, deshalb sollte der Gemeinderat zustimmen. Danach wartet noch eine schwere Aufgabe. Caritas und Drogenverein als Betreiber müssen ein geeignetes Gebäude für eine Einrichtung finden, bei der die Nachbarn nicht gerade "Hurra" schreien. Hoffentlich ist die Suche erfolgreich.