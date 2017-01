„Noch ist nichts in Stein gemeißelt“

Gut besucht: Rund 100 Mannheimer zeigten Interesse an der Zukunft des Herschelbades. Stefan Studer (am Mikrofon) erläuterte Daten und Fakten.

Anke Philipp

Manche zogen enttäuscht von dannen, andere begrüßten das Konzept für eine Umgestaltung des Herschelbades hin zu einer Wellnessoase. Nur eines blieb bei der Informationsveranstaltung von Stadt und Förderverein unter den rund 100 Teilnehmern unbestritten: An einer Innensanierung des Gründerzeit-Ensembles in der östlichen Innenstadt (Bruttokosten 40 Millionen Euro) führt kein Weg vorbei.

Wie am Ende das Herschelbad künftig genutzt werden soll, ob Schulen und Vereine noch Platz in den drei Hallen finden und vor allem, zu welchen Konditionen Ottonormalverbraucher seine Bahnen ziehen kann - darüber gingen die Meinungen bei der engagierten, aber sachlich geführten Debatte in der Aula der Gothein-Schule auseinander. Vor allem Jahreskarten-Besitzer und Senioren plädierten dafür, das öffentliche Schwimmen zu sozialverträglichen Preisen im Zentrum der Stadt unbedingt beizubehalten. Das Bad sei Teil der Lebenqualität, unverzichtbar, "ein soziales Zentrum für ältere Leute". Werde das Konzept für ein exklusives Erholungsbad umgesetzt, "nehmen Sie den älteren Menschen den Treffpunkt, den sie hier haben", klagte eine Teilnehmerin über Eintrittskosten zwischen zwölf und 20 Euro.

"Eine Nische in der Region"

Genau diese Preise wären aber nötig, um die defizitäre städtische Einrichtung (1,6 Millionen Euro im Jahr minus) kostenneutral betreiben zu können, erläuterte Bäder-Experte Stefan Studer von der Kannewischer GmbH, Schweiz, Daten und Fakten. Mit einer neuen Nutzung als Gesundheitsbad könne das Herschelbad seine Besucherzahlen quasi verdoppeln und eine schwarze Null bei den Betriebskosten erreichen, sagte der erfahrene Experte. Erholungsangebote, Gastronomie, Badezeremonie, eine große Saunalandschaft - und das alles in historischem Ambiente: "Das ist eine Nische in der Region", versuchte Studer den Bürgern Mut zu machen: "Wenn Sie das Gründerzeitbad attraktivieren, wäre das eine ganz tolle Sache."

Grundsätzlich müsse Mannheim, davon ist der Fachmann überzeugt, was Besucherzahlen angehe, alle Bäder "vom Niedrigfrequenzbereich wegbringen". Wenn nichts geschehe, so seine Prognose, dann "wird langfristig nichts von alldem mehr erhalten bleiben". "Derzeit ist aber noch nichts in Stein gemeißelt, auch nicht die Eintrittspreisgestaltung", versuchte Uwe Kaliske, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt, die Gemüter zu beruhigen. Das Gutachten sei "ein erster Schritt", die Empfehlungen seien "Ideen und Vorschläge". Dennoch: Mit der Politik habe man verabredet, dass keine Wasserfläche wegfallen solle, auch künftig Schwimmen für die Bevölkerung erhalten werde. Was allerdings in Zukunft wo stattfinden kann, dazu müsse ein aufeinander abgestimmtes Konzept für alle Mannheimer Bäder Antworten geben.

Derzeit plant die Stadt, für Schulen und Vereine ein Kombibad im Herzogenried zu errichten. Dies müsse, so Kaliske schon fertig sein, bevor man beim Herschelbad an die Umsetzung gehe. Uwe Kaliske, der souverän und geduldig Fragen beantwortete, schätzte die Bauzeit auf vier Jahre. Nun sei wichtig, Gelder für weitere Planungen in den Doppelhaushalt einzustellen und die Politik für das Vorhaben zu gewinnen.

"Es ist großartig, dass die Stadt sowas macht", lobten einige Redner die Bürgerbeteiligung. Die Studie "ist ein guter Ansatz, mit dem man genau ins Schwarze getroffen hat". Wenn aber Kosten auf Private verlagert würden, die Stadt sich aus der Subventionierung des Herschelbades zurückziehe, müsse geklärt werden, was mit Senioren, Behinderten und Vereinen künftig passiere. "Was geschieht mit denen", lautete die Frage, die sich auch auf die die Zukunft der Kunstakademie und der Caritas-Wannenbäder bezog. "Eine Kombi-Lösung für alle kann sich aber künftig kein Mensch mehr erlauben", appellierte ein Teilnehmer am Ende, sich vom Wohlstandsdenken zu verabschieden.

