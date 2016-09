Rodelbahn und tiefe Blicke

Klamme Finger, verpackt in dicke Wollfäustlinge. Und die Vorfreude auf die nächste Schlittenfahrt, die auf dem steilen Fußweg in atemberaubendem Tempo hinab führte, oder auf das mit Herzklopfen herbeigesehnte Wiedersehen mit der Verlobten: Mit einer Menge Gespür kamen die Leser nicht nur auf die Spur der Lösung von Folge 71 unseres Bilderrätsels "Erkennen Sie Mannheim?", die diesmal in den Süden unserer Stadt, in die Stengelhofstraße 59 und 61 führte. Vielmehr schlossen sie von den Schneeresten, die auf unserem historischen Bild zu erkennen sind, auch auf das Datum, an dem es der Fotograf aufgenommen hatte.

Das ist auch Inge Herman gelungen: "Die Ansicht erinnert mich an den einen oder anderen kalten Winter in den 60er, 70er Jahren, als tatsächlich mal mehrere Tage lang Schnee lag. Da konnten wir Kinder mit dem Schlitten auf dem unterhalb des Karlsplatzes liegenden Spielplatz fahren." Und tatsächlich: Mit dem Datum liegt die Mannheimerin gar nicht so falsch. Das Bild stammt vom Dezember 1983. Und erinnert Inge Herman, wie die Kinder damals einen steilen Rad- und Fußweg zur "wirklich tollen Rodelbahn" umfunktionierten. Und wie die gebürtige Casterfelderin auf ihrem langen Schulweg immer "uff der Rheinau" etwas für die Familie besorgen musste: "Dabei kam ich mit meinem Fahrrad sehr oft an diesen beiden Häusern vorbei."

Eine große Liebe aus dem Süden

Händchen halten, tiefe Blicke und Herzklopfen: An seine große Liebe erinnert sich Karl Frank beim Anblick der beiden Hausfassaden in der Stengelhofstraße. Im Norden und im Zentrum von Mannheim aufgewachsen, sei er immer auf dem Weg zu seiner Verlobten aus Schwetzingen dort vorbeigefahren: "Mit dem Moped, fast noch als Teenager, musste ich ja immer an diesen Gebäuden vorbei in die Relaisstraße einbiegen, um dann über den Bahnübergang auf die alte B 36 zu kommen."

Auch mit einem fahrenden Untersatz, "und zwar mit unserem DKW Junior", war Marliese Müller in der Stengelhofstraße auf der Strecke Mannheim-Schwetzingen unterwegs: "Da haben wir immer getankt. Lange ist es her", schreibt sie dem "MM" - und schickt noch ein Lach-Smiley hinterher.

Im Wortsinn bewegend in Bezug auf Mobilität und die Legenden, die sich darum verdient gemacht haben, sind die historischen Fakten, die Lutz Winnemann mit der Rätsellösung in Verbindung bringt: "Die Straße heißt so, weil sie an den dort ursprünglich 1774 von Georg Freiherr von Stengel erbauten Stengelhof erinnert." Da damals die Ländereien um Rheinau zur Gemeinde Seckenheim gehörten, erbaute der Seckenheimer Schlossherr hier im späteren Rheinau ein Landgut - den Stengelhof: "Da damals der Freiherr von Drais mit seiner Draisine seinen ersten Ausflug ebenfalls bis hierher gemacht hatte, ziert heute die Fahrradplastik das 'Tor zum Stadtteil Rheinau'."

Bausünden und blutende Herzen

"Weil ich die schönen alten Häuser in unserer Stadt liebe", ist Manfred Hexamer oft durch die Stengelhofstraße spaziert und in der "Eintracht" eingekehrt. Leider vermisse er heute auch viele schmucke Anwesen, "die in den 60er und 70er-Jahren voreilig abgerissen wurden. Vor allem auch in der Filsbach, wo ich geboren bin. Da blutet mir heute noch das Herz."

Doch auf der Rheinau habe er immer in erster Linie das links auf unserem Foto abgebildete Haus bewundert. Und bei diesem, um 1901 erbauten Anwesen hätten die Besitzer etwas wundervolles vollbracht: "Sie haben Geld in die Hand genommen und wieder ein wahres Schmuckstück daraus gemacht."

Und immer, wenn der Neckarstädter heute in der Nähe sei, dann mache er kurz halt und betrachte es: "Weil ich mich daran einfach nicht sattsehen kann."

Übrigens: Was ist eigentlich aus Karl Franks Liebe zu dem Mädchen aus Schwetzingen geworden? Gab es bei der Lovestory zwischen dem Jungen aus dem Norden Mannheims und der jungen Frau aus dem Süden ein Happy End? Und ob: "Sie wurde meine Ehefrau - und ist es immer noch. Seit 50 Jahren!" Respekt, und herzlichen Glückwunsch.