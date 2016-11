Ruf für ZI-Chef aus London

© ZI

Der ärztliche Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI), Andreas Meyer-Lindenberg (Bild), hat einen Ruf vom King's College der Universität London für die Leitung des Psychiatrie-Instituts bekommen. Diese 1829 gegründete Hochschuleinrichtung hat nicht nur zwölf Nobelpreisträger hervorgebracht, sie gilt in Europa als Nummer 1 beim Erforschen psychischer Störungen und belegt weltweit Platz drei. Er empfinde den Ruf als "ehrenvoll", erklärte Meyer-Lindenberg dem "MM". Das Angebot nehme er "sehr ernst" - zumal das College über zehn Mal so viel Mittel für Wissenschaft und Lehre wie das ZI verfüge. Entschieden habe er sich noch nicht, versichert der habilitierte Psychiater und Neurowissenschaftler.

In seiner knapp zehnjährigen ZI-Ära verdoppelte sich die Forschungsleistung, nahm die bauliche Erweiterung mit Krankenvollversorgung für die Stadt Gestalt an. Außerdem gelten das neue Therapieforschungszentrum und das Hector-Institut für Hirnforschung als Leuchttürme.

Auf "MM"-Anfrage erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz, er habe sich sofort an Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gewandt, damit "alle Anstrengungen unternommen werden", den 51-Jährigen mit "wissenschaftlich höchster Wertschätzung" zu halten. "Natürlich würde es mir schwer fallen, den spannenden Aufwuchs, den das ZI in den letzten Jahren genommen hat, nicht weiter begleiten zu können", so Mayer-Lindenberg, der offen in die vom OB angeregten Bleibeverhandlungen gehen will. wam