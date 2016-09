Saison mit magischen Momenten

Knapp 4800 Besucher an sechs Abenden - mehr als zufrieden sind die Veranstalter des "Seebühnenzaubers" am Ende der elften Saison der beliebten Veranstaltungsreihe. Von einer "sehr erfreulichen Bilanz" spricht daher Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark GmbH: "Die Auslastungszahlen liegen bei rund 80 Prozent. Damit halten sich die Besucherzahlen bedeutend stabiler als die Wetterlagen unseres diesjährigen Sommers", sagt er.

Költzsch kann das schon deshalb augenzwinkernd sagen, weil der "Seebühnenzauber" bei schlechtem Wetter in die ebenfalls im Luisenpark gelegenen Festhalle Baumhain als trockene Ausweichspielstätte ausweichen kann, weshalb keine Vorstellungen ins Wasser fallen.

Zwei Mal im Baumhain

Nur zwei Mal musste in dieser Saison darauf zurückgegriffen werden. Dabei fällt, schon wegen des Aufbaus der ganzen Technik, die Entscheidung stets am Veranstaltungstag um 10 Uhr - wenn abends also doch die Sonne scheint, lässt sie sich nicht mehr rückgängig machen. Einmal musste in diesem Jahr in den Baumhain ausgewichen werden, weil Teile des Parks nach vorhergehendem Sturm und Gefahr des Astbruchs gesperrt waren. "Wir haben zum Glück immer die richtige Entscheidung bezüglich Open Air oder Indoor getroffen", blickt auch Peter Baltruschat, der künstlerische Leiter des "Seebühnenzaubers", mit großer Zufriedenheit zurück.

Die Seebühne sei für ihn nach wie vor "die schönste Freiluftbühne in der gesamten Metropolregion". Er sei dankbar, dass er von "jeder Menge inspirierter Künstler, magischer Momente und glücklicher Besucher sprechen" könne, die Veranstaltungsreihe über sehr stabile Besucherzahlen, treue Sponsoren und ein motiviertes Team verfüge.

An zwei Abenden hätte dieses Team deutlich mehr Karten als vorhanden verkaufen können - aber die Zuschauerränge der Seebühne bieten maximal 974 Plätze. Doch der Abend mit Konstantin Wecker war ebenso äußerst begehrt wie das Konzert mit Michael Patrick Kelly.

"Was da passierte, haben wir aber noch nie erlebt", sagt Renate Fernando, die Marketingchefin, nämlich "das größte Fanaufgebot seit Bestehen des Seebühnenzaubers". Schon am Vormittag seien Fans aus der Bundesrepublik im Luisenpark angereist, vor und nach dem Auftritt - der im Baumhain stattfand - standen "Paddys" Anhänger rund um den Baumhain auf dem Parkplatz an, nur um den Hauch der Chance auf einen kleinen Blickkontakt während der Anfahrt oder der Soundchecks mit ihrem Star nicht zu verpassen. "Das war generationenübergreifend und wirklich verblüffend, das gab es in dieser Form noch nie", so Fernando. Kelly hat übrigens ein erneutes Kommen für die Spielzeit 2017 angekündigt - vorausgesetzt, es passt in eine geplante Tour. Als "absolute Bereicherung und wichtigen kulturpolitischen Beitrag" wertet Baltruschat den letzten Abend. Nach dem, so der künstlerische Leiter, "grandiosen Konzert" von Idan Raichel anlässlich "50 Jahre diplomatische Beziehungen Israel/Deutschland" im vergangenen Jahr sei die Seebühne erneut Plattform für ein Jubiläum gewesen - diesmal zu "25 Jahre Städtepartnerschaft Mannheim/Bydgoszcz" mit dem Kabarettisten Steffen Möller und der deutsch-polnischen, an der Popakademie gegründeten Band PO!NTA.