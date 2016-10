Sängerin mit kurzem Draht zu Fans

Der Schweizer Pop- und Soul-Star Stefanie Heinzmann hat Spaß an ihrem Auftritt in Mannheim. Sie mag den engen Kontakt zu ihren Fans.

In der Radio Regenbogen-Redaktion sind schon Gitarren, Geräte und Mikrofone aufgebaut für das unplugged-Konzert am Feierabend, bei dem zwölf Fans dabei sein können, und das live auf Facebook übertragen wird. So nah kommen Fans ihrem Star nur selten.

Stefanie Heinzmann, die 2007 bekannt wurde durch einen Casting-Wettbewerb bei Stefan Raabs Sendung "TV total", und die gesanglich von Anfang an überzeugte, schaut schon eine Stunde vorher auf ein Gespräch mit dem "MM" vorbei. "Ich mag diese kleinen Sachen, sie sind sehr speziell. Den ganzen Sommer habe ich mit meiner Band große Konzerte gespielt, heute machen wir einfach Musik ohne Geschnörkel", so die Soul-Sängerin aus der Schweiz.

Mit der Besetzung für das Mini-Konzert in der Dudenstraße habe sie nur kurze Zeit zum Proben gehabt. An der Gitarre werde sie begleitet von Isabel Ment, bekannt aus "Voice of Germany", am Schlagzeug von Patrick Fa, kurz "Patfa" aus ihrer Tour-Band "The Fonky Fonks". Den kleinsten Auftritt, den Heinzmann jemals hatte, habe in einem Wohnzimmer stattgefunden, mit fünf oder sechs Leuten. Und an einen sehr großen Auftritt in Mannheim erinnert sich die 27-Jährige noch sehr gut: Die "Arena of Pop" im Jahre 2009. "Ich hatte noch nie vor so vielen Leuten gespielt, ich kam raus auf die Bühne und war überwältigt."

Stefanie Heinzmann Stefanie Heinzmann wurde am 10. März 1989 in Visp-Eyholz, im Schweizer Kanton Wallis geboren.

wurde am 10. März 1989 in Visp-Eyholz, im Schweizer Kanton Wallis geboren. Bekannt wurde sie durch einen Casting-Wettbewerb bei der Sendung "TV total" mit Stefan Raab Ende 2007 bis Anfang 2008. Am Ende gewann sie per Telefonabstimmung des Publikums.

bei der Sendung "TV total" mit Stefan Raab Ende 2007 bis Anfang 2008. Am Ende gewann sie per Telefonabstimmung des Publikums. Ihr erster Hit hieß "My Man Is a Mean Man" , dieses Lied und ihr erstes Album "Masterplan" wurden in Deutschland mit Gold ausgezeichnet. Es folgten Hits wie "Roots to Grow", "Diggin' in the Dirt" oder "In the End", für den sie dieses Jahr den Radio Regenbogen Award für den "Song des Jahres 2015" erhielt.

, dieses Lied und ihr erstes Album "Masterplan" wurden in Deutschland mit Gold ausgezeichnet. Es folgten Hits wie "Roots to Grow", "Diggin' in the Dirt" oder "In the End", für den sie dieses Jahr den Radio Regenbogen Award für den "Song des Jahres 2015" erhielt. Inzwischen hat die Soul-Sängerin vier Alben veröffentlicht, das aktuelle heißt "Chance of Rain" .

. Zurzeit ist Heinzmann mit ihrer Band "The Fonky Fonks" auf Deutschland-Tournee, unter anderem tritt sie am 25. November in "Night of the Proms" in der SAP-Arena auf.

auf Deutschland-Tournee, unter anderem tritt sie am 25. November in "Night of the Proms" in der SAP-Arena auf. Auch als Synchronsprecherin hatte Heinzmann bereits einen Einsatz, im Animationsfilm "Pets", der im Juli in die Kinos kam. kge

Wenig Zeit für Stadt-Tour

Die Veranstaltung "Arena" gibt es nicht mehr, doch wenn sie wieder ins Leben zurückgerufen würde, wäre Stefanie mit dabei. Von Mannheim selbst, der Stadt und den Leuten, hat die Sängerin bisher aus Zeitmangel nicht viel mitbekommen. "Doch hier bei Radio Regenbogen gefällt es mir sehr gut, hier sind immer so viele liebe Leute."

Am 25. November wird sie wieder Mannheim besuchen, dann aber mit voller Band-Besetzung auf der "Night of the Proms" in der SAP-Arena. Auf die Frage nach ihren musikalischen Vorbildern antwortet Stefanie: "Joss Stone. Meine ganze Jugend lang habe ich Joss Stone gehört, sie hat mich sehr inspiriert. Ich wollte zuerst so klingen wie sie, doch dann habe ich gemerkt, dass das nicht geht und dass ich nur klingen kann wie ich selbst." Mit der britischen Sängerin, die nur zwei Jahre älter ist als sie selbst, hatte sie vor Jahren schon gesungen. Lampenfieber vor Auftritten? "Früher ja, egal, wie viele Leute im Publikum waren. Heute bin ich weniger nervös. Ich sage mir: Ein Auftritt ist keine OP am offenen Herzen." Ein besonderer Moment sei es, wenn man die Bühne betrete und wegen des grellen Scheinwerferlichts zuerst nicht sehen könne, wie viele Leute da sind. "Und dann geht das Licht aus und du siehst das Publikum."

Ihre Songs schreibt sie mit einem Team zusammen, manchmal "flutsche" der Text nur so, manchmal dauere es etwas länger. "Beim Texten merke ich oft, dass das, was ich fühle, andere Menschen genauso empfinden. Ich möchte mit den Texten die Leute mit ins Boot holen und ausdrücken: Ich weiß, wie es euch geht."

Tournee in diesem Jahr

Lieder für ein neues Album von Stefanie Heinzmann sind schon am Werden, doch in diesem Jahr steht noch die Tournee an, so dass zum Komponieren wenig Zeit bleibt. "Aber zu Beginn des nächsten Jahres machen mein Team und ich einen Plan, wann das nächste Album erscheinen soll. Leider ist es im Musikbusiness immer schwer zu sagen, wo man in einem Jahr sein wird", sagt die Künstlerin.

Kurz darauf wird es gemütlich in der Redaktion, das Licht wird gedimmt, die Gäste kommen in den Raum, Stefanie, Isabel und Patfa betreten die improvisierte Mini-Bühne. Ein Fan, Lina Buschke, ist sogar aus Nürnberg angereist. Sie hat die Künstlerin vor sechs Jahren backstage kennengelernt und wird sogar von ihr eingeladen, wenn sie mal "in der Nähe" ist. "Ich mag Stefanies Musik, sie ist kein Mainstream", so Lina, die auch gerne Alternative Rock hört. Stefanie begrüßt ihre Fans in der "Regenbogen"-Redaktion. Fünf bis sechs Lieder wird sie spielen, einige davon aus ihrem aktuellen Album "Chance of Rain", aber auch das etwas ältere "Roots to Grow", und am Ende wird sie wie immer dem Publikum mit auf den Weg geben: "Seid lieb zueinander!"