Sanierung verzögert sich und wird teurer

Baulicher Zustand "in weiten Teilen mangelhaft": Die Feuerwache Nord in Käfertal. Die Sanierung sollte längst begonnen sein, verzögert sich nun bis Herbst 2017.

Seit August oder September sollten Bauarbeiter da sein - eigentlich. Doch daraus wurde nichts. Die Generalsanierung der Feuerwache Nord in Käfertal verzögert sich um mehr als ein Jahr und wird wohl deutlich teurer als geplant. Das ist heute Abend Thema im Bezirksbeirat Käfertal. "Es kommt aber jetzt wieder Bewegung in die Sache", sagte Bernhard Kunkel, der zuständige Projektleiter der Berufsfeuerwehr, nun bei der Verbandsversammlung des Stadtfeuerwehrverbands.

Dessen Vorsitzender Karl F. Mayer hatte "große Enttäuschung" der dortigen Mannschaft sowie "massive Einschränkungen im Dienstbetrieb" beklagt. Schließlich leben die Beamten der Berufsfeuerwehr wie auch die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Nord, seit Monaten mit Provisorien. "Gehen Sie den Umbau an, klopfen Sie den Bediensteten auf die Finger", appellierte Mayer an Ersten Bürgermeister Christian Specht.

Baubeginn Herbst 2017?

Drei Wachen – drei Baustellen Die Berufsfeuerwehr hat drei rund um die Uhr mit je einem Löschzug und Sonderfahrzeugen besetzte Wachen. Über Jahrzehnte hinweg wurde hier, was sich jetzt rächt, in Bauunterhaltung nicht investiert .

. Anstelle der von 1975 stammenden, baufälligen und viel zu kleinen Wache Mitte auf dem Lindenhof entsteht derzeit in Neckarau auf dem Vögele-Gelände eine neue Hauptfeuerwache, die Ende März 2017 in Betrieb gehen soll. Kosten: Rund 50 Mio. Euro.

Für die Behebung kurzfristiger Mängel an der 1961 erbauten Wache Süd auf der Rheinau wurden gerade erst 1,55 Mio. Euro bewilligt. Hier steht eine Generalsanierung an, irgendwann nach 2018. Schon länger geplant, nun verschoben ist die Sanierung und Erweiterung der Wache Nord in Käfertal. pwr

Der räumte ein, dass es sich um ein "trauriges Kapitel" handelt. Doch schuld sei die gute Baukonjunktur. Auf die öffentliche Ausschreibung der Generalunternehmer-Leistungen zur Erweiterung und Sanierung der Feuerwache habe sich nur eine Firma gemeldet, "und die hat formale Kriterien nicht erfüllt", bedauerte Specht. Die Ausschreibung musste daher aufgehoben werden.

Nun wird eine neue Ausschreibung vorbereitet. Sie soll laut Kunkel im ersten Quartal 2017 erfolgen. Im zweiten Quartal 2017 wäre dann Auftragserteilung. "Wir sind zuversichtlich, dass wir im dritten Quartal 2017 mit dem Bau beginnen können", erklärte Kunkel.

Allerdings geht man davon aus, dass der vorgegebene Etat von zwölf Millionen nicht reicht - deshalb meldeten sich ja so wenige Firmen. Vermutlich werden 14,5 Millionen Euro benötigt. Die zusätzlichen Mittel muss der Gemeinderat erst genehmigen - wenn nach der Ausschreibung die endgültigen Angebote vorliegen. Aber es sei dem Gemeinderat klar, dass es sich um eine "ganz, ganz wichtige Maßnahme" handele, versicherte Specht.

Die Wache Nord - Auf dem Sand gelegen - stammt von 1975, wie die Wache Mitte auf dem Lindenhof, die nächstes Jahr aufgegeben wird. "Der bauliche Zustand des Bestandsgebäudes ist in weiten Teilen mangelhaft, da die Bauteile ihre Lebensdauer teilweise weit überschritten haben", heißt es in einem Papier der Stadtverwaltung, das "regelmäßig zu Funktionsstörungen im Wach-Betrieb" einräumt und die über 40 Jahre alte Infrastruktur als "sehr störanfällig" beschreibt. Als die undichten und teilweise blinden Fenster 2010 im Zuge des Konjunkturpaketes II ausgetauscht werden sollten, kam ein Wassereinbruch in den Sozialbereich dazwischen und mit dem Geld musste das Dach saniert werden.

Transportaufgaben, Baumfällarbeiten, der Ausbau von Knochensteinen - Freiwillige Feuerwehrleute und Beamte der Berufsfeuerwehr bereiteten über Monate hinweg die Baumaßnahmen auf dem Gelände vor und halfen so der Stadt, Kosten und Zeit zu sparen - vergeblich.

"Erschwerte Bedingungen"

Einige Einsatzfahrzeuge stehen derzeit in einem provisorischen Unterstand, Büros sind im Container verlagert, Werkstätten provisorisch und beengt untergebracht. "Diese Interimssituation führt dazu, dass die Feuerwehr mit Behelfen und insgesamt unter erschwerten Bedingungen, sowohl klimatisch als auch hinsichtlich der Arbeitssicherheit in den Feuerwachen, arbeitet", räumt die Stadt offiziell ein. Doch das dauert wohl noch - denn selbst wenn diesmal mit der Ausschreibung alles klappt, ziehen sich die Sanierung und die zur Waldstraße geplante Erweiterung bis Ende 2019 hin.