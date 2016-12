Sanitätern geht es besser

Den beiden Rettungssanitätern des Deutschen Roten Kreuzes, die am Mittwoch mit ihrem Rettungswagen bei einer Fahrt mit Blaulicht verunglückten (wir berichteten), geht es "den Umständen entsprechend gut". Das erklärte gestern Andreas Schott, der Stellvertretende Rettungsdienstleiter der DRK Kreisverbands Mannheim auf Anfrage.

Aus der Klinik entlassen

Ein verletzter Kollege habe über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben müssen, der andere sei bereits am Mittwoch wieder aus der Klinik entlassen worden. Beide Sanitäter hätten ohnehin an den Folgetagen frei gehabt. Das Rettungsfahrzeug, das nach Schotts Angaben einen Totalschaden erlitt, sei noch am Tag des Unfalls durch ein Reservefahrzeug ersetzt worden. Über solche Reserven in ihren Flotten verfügten laut DRK alle Rettungsdienste. "Falls es auch da zu Engpässen käme, helfen sich die Organisationen auch untereinander aus", so Andreas Schott. Im absoluten Notfall könnten sich die Organisationen auch ein Rettungsfahrzeug von einem Fachanbieter über eine gewisse Zeit anmieten. scho