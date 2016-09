Schiffsführer gewinnt das Auto

Sonst steuert er Kiesfrachter, große Schiffe mit 85 Metern Länge und einer Ladung von 1500 Tonnen auf dem Rhein. Nun bekam Earl Holzner plötzlich ein Auto - den Hauptpreis der Tombola beim Blumepeterfest am vergangenen Samstag.

Am Tag der großen Benefizveranstaltung, die der Feuerio stets zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" organisiert, hatte sich zunächst gar kein Gewinner mit dem richtigen Los gemeldet. Zwar war Holzner mit Frau und Familie noch lange auf dem Fest am Wasserturm, aber er feierte, so lange es Musik gab. Dann war die Tombola-Gewinnausgabe geschlossen - und er erfuhr erst einen Tag später von seinem Glück, als er zur Feuerio-Geschäftsstelle kam. Da legte er viele rote Papierröllchen auf den Tisch. Für "60 bis 80 Euro", so schätzt der 61-jährige Schiffsführer, habe er Lose gekauft - besser seine Frau Patricia. Sie und die Schwiegertochter hätten gezogen. "Ich habe 20 Jahre Lotto gespielt und nie etwas gewonnen", so Holzner. Doch diesmal erzielte er elf Gewinne, ein T-Shirt, eine Kappe, eine CD, ein Kartenspiel. "Und plötzlich war da noch ein Briefumschlag", erzählt er - darin die Benachrichtigung, dass es der Hauptgewinn ist: ein Auto, ein "Smart for-two" mit 54 PS und neuem TÜV. Er wurde vom Autohaus Ivancan für das große Benefizfest vergünstigt zur Verfügung gestellt. Karlheinz Schies, begeisterter Feuerianer, bekennender Freimaurer und seit Jahrzehnten großer Mäzen sozialer Projekte, kaufte ihn und stiftete das Auto.

Dafür dankte nun noch einmal Volker Dressler, Feuerio-Vizepräsident und Blumepeter-Cheforganisator. Das Benefizfest sei eine "große Gemeinschaftsleistung" - von den Spendern über das DRK-Küchenteam, das ab 6 Uhr in der Früh die 2000 Liter Erbsensuppe kocht, bis zur abendlichen Abbaumannschaft des THW. "Es war auf der ganzen Linie ein toller Erfolg! Das Wetter war dem Fest wohl gesonnen, zog die Besucher in Scharen an", so Dressler. Genaue Zahlen liegen noch nicht fest; aber es werde "ein super Ergebnis für den guten Zweck" geben.