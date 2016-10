Schlemmen beim „MM“

Es soll einfach ein leckeres Wochenende werden: Am heutigen Samstag startet das Street-Food-Festival auf dem Verlagsgelände des "Mannheimer Morgen". Bei freiem Eintritt können an bis zu 30 Ständen verschiedene Gerichte probiert werden. Die Speisekarte ist ziemlich lang: Argentinische Grillspezialitäten werden ebenso angeboten wie vegetarische Currys oder sogar frittiertes Eis. Getestet werden können zudem exotische Biersorten. Veranstaltet wird das Street-Food-Festival anlässlich des 70. Geburtstags des "Mannheimer Morgen". Organisator Till Riekenbrauk hat für die Besucher einen ganz wichtigen Tipp. "Die erste Regel ist: Nicht vorher frühstücken", sagt er. Seiner Meinung nach geht man am besten in einer größeren Gruppe auf das Street-Food-Festival, immer eine Person kauft an jedem Stand ein Gericht und es kann sich durchprobiert werden.

Die 30 Essensstände werden auf dem Verlagsgelände (Dudenstraße 12 bis 26) am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Wer das Essen nicht "auf der Hand" im Stehen genießen möchte, kann die rund 400 Sitzmöglichkeiten nutzen. Für eine angenehme Atmosphäre sorgt auch Musik. Der Eingang befindet sich an der Joseph-Meyer-Straße.

Street-Food-Festivals gehen auf Garküchen in Asien und Lateinamerika zurück. Dort ist das an der Straße zubereitete Essen wichtiger Bestandteil der Ernährung. In den vergangenen Jahren ist es bei uns immer populärer geworden. mpt