Schmaler Grat

Kaum jemand bezweifelt, dass ein großer Teil des Wohnungsbestands der GBG überaltert ist. Die städtische Gesellschaft muss also versuchen, alte, marode Häuser abzureißen und durch neue zu ersetzen. Das klingt erst einmal unproblematisch. Ist es aber nicht ganz. Denn heute baut man natürlich anders, besser, gedämmt, seniorengerecht, oft auch komfortabler - und damit teurer. Wenn es dann keine öffentliche Förderung gibt, dann werden die Neubauten für Geringverdiener oder Menschen mit kleinen Renten oft: zu teuer.

Genau so ist es auch jetzt in der Neckarstadt. Die Wohnungen, die die GBG dort jetzt abreißt, waren zuletzt in einem miserablen Zustand, aber sie waren eben auch außergewöhnlich günstig.

Die GBG wandelt also bei ihren Abbruch- und Neubauprojekten immer auf einem schmalen Grat zwischen wirtschaftlichem Denken und sozialem Auftrag. Jetzt in der Neckarstadt scheint das zu gelingen, eben weil es im Umfeld noch viele andere Wohnungen zu günstigen Mieten gibt und weil die Gesellschaft als Teil des gesamten Projekts auch bereits mehrere Wohnblocks dort saniert hat, statt sie durch neue zu ersetzen. Doch die Gratwanderung wird bei jedem Projekt wieder von vorne beginnen.