Schock nach tödlichem Streit – „Keiner kapiert das hier“

Die Tat soll sich in diesem Haus in der Mannheimer Pumpwerkstraße abgespielt haben.

Gegen Mitternacht ging der Notruf bei der Polizei ein. Als Beamte die Wohnung in der Neckarstadt-West erreichten, blieb die sofortige Reanimation ohne Erfolg: Eine 42-Jährige soll dort ihren 63-jährigen Lebensgefährten erstochen haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Die Frau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Offenbar war der Bluttat in der Nacht auf Dienstag ein lauter Streit vorausgegangen. Eine Nachbarin hatte daraufhin die Einsatzkräfte verständigt. So schildern es Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung. Die mutmaßliche Täterin stand demnach unter dem Einfluss von Alkohol und fügte ihrem 63-jährigen Lebensgefährten einen tödlichen Stich in den Oberkörper zu.

Tatmotiv noch unklar

In der gemeinsamen Wohnung in der Pumpwerkstraße stellten die alarmierten Polizisten ein Küchenmesser sicher, das offenbar als Tatwaffe infrage kommt. Welches Motiv die Frau gehabt haben könnte, war gestern noch weitgehend unklar. "Das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Thomas Habermehl.

Die Pumpwerkstraße am Dienstagmittag: Sichtlich geschockt ist eine Nachbarin, die mit einer anderen Frau am Zaun steht. Alles was sie wisse, sei, dass ihre Bekannte offenbar den eigenen Partner erstochen hat, sagt sie. "Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen." Noch am Wochenende habe sie mit der 42-Jährigen gesprochen. Vom lautstarken Streit in der Nacht habe sie aber nichts mitbekommen.

Auch wenn die Neckarstadt-West im Rest der Stadt nicht den allerbesten Ruf genießt: Die Häuserzeile strahlt eher Beschaulichkeit aus. Aneinandergereihte Mietshäuser in einem gepflegten Zustand, in den Beeten vor dem Eingang blühen Blumen. Davor liegt eine große Wiese mit Bäumen, von gleich zwei benachbarten Kitas dringen Kinderstimmen herüber.

Die Bluttat ist an diesem Mittag das wichtigste Gesprächsthema. Eine Gruppe Menschen diskutiert über die Geschehnisse der vergangenen Nacht. Was genau passiert ist, darüber wollen sie gegenüber der Presse aber nicht spekulieren. "Die Familie möchte das nicht", erklärt eine Frau. Rastlos auf und ab geht eine andere Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite - nach eigenen Angaben eine Verwandte des Opfers. Ihr steht der Schock ins Gesicht geschrieben.

Die Nachbarin erzählt, dass die Frau "psychisch ziemlich angeschlagen" gewesen sei. Mit den anderen Bewohnern des Hauses habe es immer wieder Ärger gewesen, von Streit zwischen der Frau und ihrem Partner habe sie allerdings nichts gewusst. "Keiner kapiert das", sagt sie.

Über die persönlichen Hintergründe der Frau gaben die Ermittler gestern nichts bekannt. Auch zur Frage, ob das Paar bereits polizeibekannt war, könne man sich noch nicht äußern, erklärte Polizeisprecher Habermehl.

Am Dienstagnachmittag wurde die Beschuldigte zunächst dem Ermittlungsrichter des Mannheimer Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Anschließend kam die 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen im Fall führen die Staatsanwaltschaft und das Dezernat für Kapitaldelikte der Kriminalpolizei.