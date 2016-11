Schock und Skepsis nach Wahl von Donald Trump

Donald Trump als amerikanischer Präsident - diese Aussicht sorgt auch in Mannheim für heftige Reaktionen. Aus allen Richtungen kommt Skepsis bis zur offenen Ablehnung - mit wenigen Ausnahmen.

Schockiert zeigt sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Nach der Abstimmung der Briten über das Ausscheiden aus der EU sei die Wahl Trumps die zweite, noch gravierendere Entscheidung einer Mehrheit von Wählern, die unkalkulierbare Risiken mit sich bringe. "Niemand kann annähernd abschätzen, was eine Präsidentschaft Trumps für die USA und die Welt bedeutet. Er weiß es selbst wahrscheinlich nicht. Das ist tief beunruhigend", so Kurz.

CDU-Kreisvorsitzender Nikolas Löbel blickt mit "einer gesunden Portion Skepsis" nach Übersee. "Die frauen- und migrantenfeindlichen Äußerungen von Trump hätten einen Kandidaten in Deutschland sicherlich die Wahl gekostet", sagt der 30-Jährige. "Dennoch ist Trump demokratisch gewählt worden. Wir müssen politisch nun gut zusammenarbeiten." Löbel vergleicht Trump mit der AfD. "Die etablierten Parteien müssen die Menschen mit ihren Problemen wieder erreichen. Das muss unser Ziel sein."

US-Amerikaner in Mannheim In Mannheim leben derzeit nach der offiziellen Statistik 1055 amerikanische Staatsbürger - das heißt, sie haben hier auch ihren ersten Wohnsitz angemeldet. Unter den Migranten in Mannheim sind die US-Amerikaner damit auf dem 16. Platz. Die Zahl der Mannheimer mit amerikanischem Migrationshintergrund liegt bei 1934. Ereignisse wie die Abstimmung über den Brexit in Großbritannien oder jetzt die Präsidentenwahl in den USA haben auch Auswirkungen auf Mannheim. Die Zahl der Einbürgerungsanträge aus den Ländern steigt leicht. Beispiel Großbritannien: Im vergangenen Jahr wollte kein einziger Brite in Mannheim eingebürgert werden, in den Jahren zuvor wollten das jeweils zwei. 2016 haben bislang schon 14 Briten die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt. Beispiel USA: In den Jahren 2013 und 2015 gab es keinen einzigen Einbürgerungsantrag eines Staatsbürgers der USA in Mannheim, 2014 gab es einen. In diesem Jahr sind es bislang schon fünf, von denen einer aber zurückgenommen wurde. Alle Zahlen stammen von der Stadtverwaltung Mannheim. bro [mehr...]

"Mit Populismus umgehen"

"Ich war schon sehr überrascht, das Aussagen voll Hetze und Hass mehrheitsfähig sind", sagt SPD-Kreisvorsitzender Wolfgang Katzmarek, "und das in einem liberalen Land wie den USA, einer Ur-Demokratie." Populisten wie Donald Trump verstärkten die Sorgen und Ängste der Menschen, "dabei muss es uns darum gehen, auch in der sehr komplexen Welt heute den Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben." Barbara Hoffmann, Vorstandssprecherin der Grünen, war gestern Morgen "in Schockstarre", wie sie sagt. "Jetzt muss es uns allen aber darum gehen, mit dem Phänomen des Populismus umzugehen, schließlich sind das demokratische Wahlergebnisse." Ziel müsse sein, die Menschen zu erreichen, die sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlten.

Auch Christopher Probst, Vorsitzender der Mannheimer Liste, sieht ein "Erstarken von populistischen Parteien, die viele frustrierte Wähler erreichen" nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande. International werde sich vieles verändern, glaubt Probst, weil Trump sich außenpolitisch zurückziehen werde. Für Europa könnte das ein Weckruf sein, sich zusammenzuraufen.

Unterstützung kommt für Donald Trump in Mannheim nur von der AfD. Durch ihn erhalte in den USA "das vom politischen Establishment entmündigte Volk seine Stimme zurück", schreibt Robert Schmidt, Sprecher der AfD Mannheim. Der Trump-Erfolg sei "Rückenwind" für seine Partei.

Auch in der amerikanischen Gemeinde herrscht nicht nur Skepsis. Larry Scavone zum Beispiel bekennt: "Das war eine Überraschung, aber nicht unbedingt die schlechteste." Der Texaner lebt seit über 40 Jahren in Mannheim und leitete bis zur Schließung der Garnison das Bauamt der US-Kasernen.

"Die Amerikaner wollten den Wechsel, sie haben nicht unbedingt für Trump, aber gegen das Weiter- wie-bisher mit Hillary Clinton gestimmt", sagt Scavone. Dass sich die demokratische Kandidatin am Ende doch nicht durchsetzt habe, habe viel mit Skandalen wie dem leichtfertigen Umgang mit vertraulichen E-Mails zu tun: "Ich habe selbst für die Regierung gearbeitet und weiß, dass man sich strikt an die Regeln halten muss."

Und dann noch zum Zahnarzt

Für John Miller Jones war das Erwachen gestern früh allerdings "sehr ernüchternd", wie er sagt. Der Sprachwissenschaftler aus Tennessee lehrt seit zwölf Jahren an der an Mannheimer Universität. Dass Trump trotz aller Entgleisungen das Rennen machte, erfüllt ihn mit Sorge: "Das ist eine Revolte der weißen unteren Mittelklasse, die spürt, dass sie nicht mehr bestimmt, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt." Trump werde die Amerikaner in vielen Bereichen - Beispiel Abtreibungsrecht oder Homo-Ehe - "um Generationen zurückwerfen".

Christine Gebhard, ehemals Leiterin des deutsch-amerikanischen Verbindungsbüros, versucht's derweil mit typisch amerikanischem Sarkasmus: "Ich bin aufgewacht und habe das Wahlergebnis im Fernsehen gesehen. Und dann hatte ich auch noch einen Zahnarzttermin."