Schokolade – und ein falscher Blumepeter

Alle Bilder anzeigen Die selbe Ansicht - allerdings 67 Jahre später: Im ehemaligen "MM"-Haus ist seit fast 13 Jahren ein Discounter heimisch geworden. © Tröster

Ja, gut, schon klar - wir geben es zu: Frank Streitberger hat recht: "Diesmal war es sehr leicht", schreibt er uns, und auch die stattliche Anzahl der richtigen Einsendungen zur Folge 80 unseres Bilderrätsels "Erkennen Sie Mannheim?" unterstreicht seine Überzeugung. Das gesuchte Gebäude, das eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1949 zeigt, war nichts anderes als der frühere Sitz des "Mannheimer Morgen" in R 1. Immerhin hat unsere Rätselfolge Sie, liebe Leser, wieder dazu inspiriert, sich zu erinnern und uns ihre Geschichten, die sie mit dieser Stelle unserer Stadt verbinden, zuzusenden. Sie handeln vom Lesen und vom Bahnverpassen, es geht um Schokolade, um studentisches Nachtleben - und um einen falschen Blumepeter.

Den nämlich glaubt unser Rätselexperte Klaus Hiltscher auf dem Bild gesehen zu haben, der wie immer den Ort des Geschehens völlig richtig erkannt hat. Nur in seiner Vermutung, in dem kleinen Mann, der im linken Bildvordergrund auf der rechten Seite einer Holzbank sitzt, "Peter Schäfer, den legendäre Blumepeter" zu erkennen, hat er sich getäuscht. "Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er ein kleines Sträußchen in der Hand hält", schreibt der Rätselfuchs weiter. Zugegeben, der Herr mit der Batschkapp sieht auf den ersten Blick dem Blumepeter recht ähnlich, doch er kann es nicht sein - schließlich starb Peter Schäfer bereits neun Jahre vor der Aufnahme. Und der Batschkappen-Mann hält auch kein Sträußchen, sondern eine Tabakspfeife in der Hand.

Wunden des Krieges

Gewinner Folge 80

: Dr. Ingeborg Wykypiel, Martin Riehle und Siegmund Gehrig. Morgen erscheint Teil 81 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Ganz deutlich zu sehen sind allerdings die Wunden, die die Bombennacht vom 19. Oktober 1944 gerissen hat, viele Leser erinnern an diese schlimme Zeit. Manfred Hexamer, der ganz in der Nähe, in H 4, aufgewachsen ist, hat auf dem Bild einen Mann mit Blindenbinde am Arm erkannt, der links neben dem falschen Blumepeter sitzt: Zu dieser Zeit seien "viele Menschen mit Blindenbinde, langen hölzernen Achselkrücken oder in großen Rollstühlen mit drei Rädern unterwegs gewesen".

Steffen Becker verbindet mit dem Bild nicht nur die Erinnerung an das Palais Bassermann, das 1830 dort auf R 1 in klassizistischem Stil erbaut worden war und das, wie die Aufnahme zeigt, schwer gezeichnet ist durch die Bomben. Er besinnt sich auch auf ganz persönliche Momente: Steffen Becker las morgens, beim Warten auf die "Elektrisch", immer den "MM", der damals in Schaukästen an der Fassade hing: "Es kam sogar vor, dass ich, vertieft in die Lektüre, die Bahn verpasst habe." Erlebnisse, die er mit Lutz Winnemann teilt, ihm ging es genauso - und noch schlimmer: "Man durfte sich nicht zu sehr vertiefen, sonst drohte einem das Verpassen der Bahn - oder vielleicht Taschendiebstahl." Die - sozusagen öffentliche - Lektüre der Tageszeitung, "eine Tradition, die sich in R 1 lange gehalten hat", weiß Elisabeth Hinkel noch gut. Bis 2003 war das so, dann zog der "MM" vom Marktplatz in die Dudenstraße.

Süßes für "Sonntagskinder"

Uta von Sohls Gedanken an R 1 sind richtig süß: "Meine ersten konkreten Erinnerungen an den ,MM' setzen mit der Kinderbeilage "Das Sonntagskind" ein, in der immer ein Preisrätsel war, und die ersten Einsender gewannen eine Tafel Schokolade". Sie jedenfalls kam auf diese Weise öfter an diese "Köstlichkeit aus Kindertagen".

Paul Braun gehörte auch zu diesen "Sonntagskindern": "Meine ersten Zeichnungen und das erste Foto für die Kinderbeilage sind 1953 gedruckt worden (Honorar: eine Tafel Schokolade), das war zu der Zeit ganz toll". Sogar den Dankesbrief von "Frau Cornelia" hat er noch, nur weiß er nicht mehr, wohin er ihn geräumt hat. Martin Riehle fällt beim Betrachten seine Studentenzeit ein: "Früher habe ich dort nach Beendigung meiner Kneipentour kurz nach Mitternacht beim Pförtner auf der Gebäuderückseite druckfrisch den ,MM' gekauft." Wir hoffen nachträglich, dass die Lektüre nicht allzu nüchtern war.