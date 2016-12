„Schon lange ein Teil der Familie“

Die Eichbaum-Brauerei hat seit ihrer Gründung vor 367 Jahren schon viele spannende Jahre erlebt. Aber das sind "wenig" im Vergleich zu den 445 Jahren Berufserfahrung, die jetzt 13 Mitarbeiter bei Eichbaum gesammelt haben. Die gute Laune war Jochen und Thomas Keilbach, den geschäftsführenden Gesellschaftern der Privatbrauerei, deutlich anzusehen, als sie im Rahmen einer kleinen Ehrung Mitarbeiter zu ihrem Betriebsjubiläum gratulierten.

Gesellige Runde im Bräukeller

"Sie sind schon so lange Teil der Eichbaum-Familie. Jeder von Ihnen ist in seinem Bereich für uns wichtig und trägt zum Erfolg bei. Heute nehmen wir uns Zeit, um danke zu sagen", betont Jochen Keilbach.

Die gesellige Runde im Bräukeller mit den Jubilaren, den beiden Geschäftsführern, den Abteilungsleitern und dem Betriebsrat wurde genutzt, um bei einem frischen Bier die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen und darüber zu reden, was sich im Laufe der Zeit verändert hat. "Computer gab es bei meinem Start bei Eichbaum noch lange nicht", lacht Wolfgang Schneider, Abteilungsleiter der Mikrobiologie, der seit 35 Jahren bei der Brauerei tätig ist. "Die Zeit ist wie im Flug vergangen", erzählt Rolf Schmiedgen, der seit 25 Jahren im Unternehmen tätig ist und sich selbst als "Brauer aus Leidenschaft" bezeichnet. Und er weiß auch warum: "Bei Eichbaum wird es nie langweilig. Wir haben immer neue Aufgaben und Herausforderungen. "

Auch der Betriebsrat Hans-Jürgen Rappold feierte mit den Jubilaren. Als besonders empfindet er, dass bei der Feier Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen zusammen gekommen sind: Geschäftsführung, Abfüllung, Verladung, Labor und Außendienst, die in ihrem Arbeitsalltag nur wenig miteinander zu tun haben, treffen sich in lockerer Runde und stoßen miteinander an. Und als Pio D'Agro, der seit 45 Jahren im Unternehmen als Staplerfahrer und Kommissionierer tätig ist, Eichbaum als seine "zweite Familie" bezeichnet, sind sich alle bei der Jubilarfeier einig: So kann es weiter gehen!

Das Unternehmen blickt in die Zukunft: Im Jahr 2017 wird ein hochmodernes automatisches Regallager in Betrieb genommen, mit dem die Privatbrauerei einen zweistelligen Millionenbetrag in den heimischen Standort investiert. "Das schafft neue Arbeitsplätze und modernisiert die Lagerlogistik", so die Nachricht aus der Käfertaler Straße. Aktuell werden 13 Auszubildende an ihren jeweiligen Berufswunsch herangeführt. red