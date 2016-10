Schulen sehnen Digital-Offensive herbei  

In Sachen Digitalisierung auf dem neuesten Stand: Schüler und Lehrer der Tulla-Realschule arbeiten schon länger mit sogenannten Smartboards in den Klassenzimmern. Außerdem sind Tablet-Computer im Einsatz. © Tröster)

Fünf Milliarden Euro will der Bund in den kommenden fünf Jahren in die Digitalisierung von Schulen stecken: Mehr PCs, schnelles Internet und überall W-LAN, versprach Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) gestern. In der Mannheimer Bildungslandschaft wird das finanzielle Engagement des Bundes zwar grundsätzlich begrüßt, Begeisterungsstürme ruft der Digitalpakt aber nicht überall hervor. Der "MM" hat sich umgehört.

Sascha Barembruch ist Lehrer und Medienberater an der Waldhofschule. Seit dem vergangenen Jahr hat die Grundschule einen Computerraum mit 16 Rechnern. Ermöglicht wurde der aber nur durch eine Zusammenarbeit mit dem Regier-ungspräsidium. Dieses hat in der Schule einen Fortbildungsraum eingerichtet, der für den Unterricht benutzt werden kann. Barembruchs Einschätzung: "Wir sind wie die meisten Grundschulen relativ schlecht ausgestattet." Und das, obwohl nach dem neuen Bildungsplan der Umgang mit Medien eine wichtige Kompetenz sei. "Aber dafür brauchen wir W-LAN und Geräte."

Boards statt Tafeln

Genau aus diesem Grund begrüßt die Mannheimer Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) das Vorhaben des Bundes. "Es ist ganz wichtig, dass die Kinder schon von Beginn an einen vernünftigen Umgang mit Medien lernen", sagt die GEW-Vorsitzende Ricarda Kaiser. Dafür sei eine gute Ausstattung einfach notwendig, doch genau diese sei in Mannheim ziemlich unterschiedlich. Das räumt auch die Stadt als Schulträger ein. Bei den 33 Grundschulen bestehe Nachholbedarf, weil es für diese keinen verbindlichen Medienentwicklungsplan gegeben habe. Daran werde aber derzeit gearbeitet, heißt es aus dem Rathaus. In den weiterführenden Schulen sieht das den Angaben zufolge besser aus. In einem Teil der 84 öffentlichen Schulen gehörten Smartboards - eine Art computergesteuerte Tafel - zu einer gewohnten Ausstattung.

Ein Beispiel dafür ist das Ursulinen-Gymnasium. Dort gibt es rund 100 Rechner in den Klassenräumen und zwei Computerräume. "Rund die Hälfte unserer Klassen haben interaktive Boards statt Tafeln", sagt die Schulleiterin Gitta Grimm. Der Neubau der Schule aus dem Jahr 2014 verfügt zudem über W-LAN. Grimm bleibt jedoch zwiegespalten: "Medienkompetenzen sind sehr wichtig, gleichzeitig haben wir durch G8 einen sehr gedrängten Stundenplan", sagt sie. Zudem würde es den älteren Kollegen schwer fallen, die Technologien einzusetzen.

Tablets für jeden Schüler

Laut GEW gibt es in Mannheim ein umfassendes Fortbildungsprogramm für Lehrer. "Das Problem ist, dass die Lehrer das Gelernte wegen mangelnder Technik in der Praxis nicht anwenden können", sagt GEW-Chefin Kaiser. Die Tulla-Realschule ist da einen Schritt weiter. "Ich halte den Einsatz von neuen Medien für sehr wichtig und wir haben gute Erfahrungen mit unseren Smartboards gemacht", sagt Konrektor Matthias Nuss. Die Schule verfügt über einen Klassensatz Tablet-Computer. Diese kämen vor allem beim Unterricht in den Klassen sieben bis zehn zum Einsatz.

Skeptisch in Sachen Digitaloffensive ist der Vorsitzende des Mannheimer Gesamtelternbeirats, Matthias Mackert. "Das Pferd wird von hinten aufgezäumt. Wir haben an unseren Schulen einen massiven Sanierungsstau und es müssen erst einmal die Gebäude renoviert werden", fordert der zweifache Vater. Zudem seien viele Lehrer für den Einsatz moderner Medien längst nicht optimal ausgebildet. Er glaube nicht, dass dem Land an diesem Punkt eine nachhaltige Verbesserung gelinge.

Die Stadt hält das Engagement des Bundes für sinnvoll, wünscht sich aber einfache und unbürokratische Wege für das Antragsverfahren. "Entscheidend werden die Verteilungswege und das Verfahren für die kommunalen Schulträger sein", teilt die Verwaltung mit. Das größte Problem sehen die Verantwortlichen im Moment bei der Anbindung der Schulen an das Internet. "Da müssen wir noch viel nachholen, wenn wir einen vernünftigen Breitbandanschluss zur Verfügung stellen wollen."