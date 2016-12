Schüsse in der Nacht geben Rätsel auf

Der Angeklagte und seine Verteidigerin sprechen von einem Blackout, die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag aus: Der Fall, der seit gestern am Landgericht verhandelt wird, ist undurchsichtig und spektakulär. Dabei geht es um die Frage, was genau in der Nacht des 22. April dieses Jahres in einer Kneipe auf der Rheinau passiert ist. Und vor allem: warum?

Zur Last gelegt wird Marcel H. (46), mit potenziell tödlichen Bleikugeln aus einer aufgebohrten Schreckschusspistole auf Adolf M. (40) geschossen zu haben - und das zweimal. Einmal verfehlte H. den Kopf knapp, der zweite Schuss traf M. in die Hand, durchschlug diese und blieb in der Schläfe stecken. M. habe geblutet "wie ein Schwein", hieß es in einer verlesenen Notruf-Mitschrift. Heute geht es dem 40-Jährigen wieder gut. Er wird als erster Zeuge aussagen.

Fürsorglich und ruhig

Schließlich geht es darum, Licht ins Dunkel dieses Falles zu bringen. Denn die Tat will nicht so recht zum Täter passen. H., der, im "Blackout" um sich schießt und beinahe einen Mann tötet, beschreibt sich selbst als Familienmensch. Er pflegt ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter, unterstützt seine schwerkranke Lebensgefährtin nach Leibeskräften.

H. verfügt über sanfte Gesichtszüge, hinter der Brille blitzen aufmerksame Augen auf. Der gebürtige Heidelberger hat es über die Haupt- auf die Realschule und zu einer Festanstellung bei einem Kunststoff-Hersteller gebracht. Im Zwischenzeugnis der Firma wird H. als zielstrebig beschrieben, man lobt seine gute Arbeitsmoral und dass er allseits respektiert wird. Wenn es an einem Punkt in H.'s Leben zu Verwerfungen kommt, dann ist das im Familiären. Im Alter von drei Jahren macht sich die Mutter aus dem Staub. H. wächst überwiegend bei den Großeltern auf und ist kaum älter als 20, als er seine spätere Ehefrau kennenlernt. Es folgen Hochzeit, Geburt der Tochter, Umzug in ein Haus - da fangen die Probleme an. Das Geld wird knapp, die Liebe verblasst, 2001, H. ist 31 Jahre alt, kommt es zur Trennung. Erstmals, so schildert es Rechtsanwältin Ursula Domke, die den Lebenslauf ihres Mandanten verliest, zeigt sich eine deutliche psychische Belastung.

In der Tatnacht nun kam es zum Streit zwischen dem mittlerweile auf der Rheinau lebenden H., seiner neuen Lebensgefährtin Stefanie W., ihrem Ex-Mann Uwe W. und Adolf M. Uwe W. habe ihn schon zuvor mehrmals bedroht, deshalb habe er die Waffe seit einiger Zeit immer mit sich geführt, lässt H. verlesen und beharrt darauf, sich nur schemenhaft an die Geschehnisse zu erinnern. In seinem Blut wurden Abbaustoffe von THC (Cannabis) und 1,77 Promille Alkohol festgestellt.

Adolf M. beschreibt H. als gewalttätig und einen Mann, der das "Talent habe, anzuecken". Er selbst habe durch die Schüsse psychische Probleme bekommen und seinen Arbeitsplatz verloren. Zwei Monate sei er arbeitsunfähig gewesen. Seit Dezember hat er wieder einen Job.

Die zweite Zeugin ist die ehemalige Wirtin der Rheinauer Kneipe. Sie sieht in H. einen Familienmenschen, schätzt ihn fürsorglich und ruhig ein. Sie wendet sich an ihn und sagt: "Ich hätte nie gedacht, dass Du mit einer Waffe auftauchst." Die Sitzung endet nach sieben Stunden. Fortgesetzt wird der Prozess am 3. Januar.