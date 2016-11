Schwarzfahrer auf Kurs bringen

24 609 Mal haben Kontrolleure der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) im vergangenen Jahr Personen erwischt, die ohne gültiges Ticket öffentliche Verkehrsmittel im Verbund nutzten. 30 bis 40 Prozent von ihnen waren nach RNV-Schätz-ungen unter 18 Jahre alt. 173 dieser Fälle mit jugendlichen Schwarzfahrern landeten im Jahr 2015 schließlich im Haus des Jugendrechts.

Die Einrichtung in der Schwetzinger Stadt leitet die Konsequenzen für in Mannheim wohnende Jugendliche in die Wege und hat sich für Schwarzfahrer - in der Regel Wiederholungstäter, zwischen 14 und 20 Jahre alt - einen neuen Ansatz überlegt. Statt Arbeitsstunden ableisten zu müssen, können diese Jugendlichen auch einen sogenannten Leistungserschleicher-Kurs belegen. Drei Mal wurde er 2016 angeboten. Rund zehn junge Leute erschienen jeweils.

Wie ein Verbrecher gefühlt

Fahren ohne Fahrschein und die Folgen Der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen schätzt den von Schwarzfahrern verursachten Schaden bundesweit auf rund 300 Millionen Euro im Jahr. Diese Summe setze sich aus dem entgangenen Fahrtgeld sowie den Kontrollkosten zusammen, erklärt Pressesprecher Lars Wagner.

Bei der RNV liegen zum wirtschaftlichen Schaden keine Zahlen vor.

Das Bußgeld für Schwarzfahrer wurde 2015 von 40 auf 60 Euro erhöht. Es bleibt immer gleich hoch, auch bei mehrmaligem Auffallen, allerdings steigen die zusätzlichen Bearbeitungsgebühren. Wer nicht zahlt, erhält einen Strafbefehl, wer dem nicht nachkommt, muss eine Ersatzfreiheitsstrafe ableisten, für Jugendliche heißt das: Arrest. (abo)

Caroline H. (Name von der Redaktion geändert) ist eine von ihnen. Mehrmals war sie Anfang 2016 ohne Fahrkarte erwischt worden. Ein Debakel für damals 18-jährige, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Klinikum angefangen hatte. Beim ersten Mal hielt sie dem Kontrolleur noch entspannt ihr Maxx-Ticket vor die Nase, in der Annahme, es sei gültig. Doch weil dem nicht so war, notierte er Carolines Daten und kündigte eine Rechnung mit dem sogenannten erhöhten Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro an. Statt fortan nur noch mit Fahrkarte einzusteigen, machte sie sich kurz darauf erneut ohne auf den Weg, "verpeilt" sei sie gewesen, erklärt sie. Und wieder sollte es Nachrichten per Post geben, doch die war noch nicht mal im Briefkasten gelandet, als Caroline erneut erwischt wurde.

Mit ihren Kollegen vom FSJ sei sie einen Tag später beim Ausflug im Schloss gewesen, erzählt Caroline, "für die Bahn nutzten wir Gruppentickets". Auf der Rückfahrt habe sie bemerkt, dass sie ihren Rucksack im Schloss vergessen hatte. Deshalb sei sie zurückgefahren - allein und ohne Ticket - denn die anderen am Gruppenticket beteiligten Kollegen hätten unbedingt nach Hause gewollt. Wieder gerät sie in eine Kontrolle und diesmal auch leicht in Panik: "Ich dachte einfach nur noch: Mist, Mist, Mist." Sie habe sich wie ein Verbrecher gefühlt, berichtet die mittlerweile 19-Jährige von dem Moment in der Bahn, als sie von den Mitfahrenden vorwurfsvoll angestarrt wurde: "Meine größte Sorge war, dass sich das alles auf meine Ausbildung auswirken könnte."

Nach der Vernehmung bei der Polizei und dem Gespräch im Haus des Jugendrechts erfährt sie vom Leistungserschleicher-Kurs und meldet sich an. Dort trifft sie auf eine Reihe sehr unterschiedlicher Typen, wie sie erzählt: "Die meisten waren jünger als ich, und etwa die Hälfte kam mit einer echten Anti-Haltung an. Die haben gleich gesagt, dass sie es wieder tun würden."

Das Konzept des Kurses sei pädagogisch angelegt, erklärt Karin Jerk, die im Haus des Jugendrechts die Jugendhilfe im Strafverfahren leitet. "Er beginnt mit einer Reflexion. In Stillarbeit notieren die Teilnehmer, warum sie schwarzgefahren sind", sagt Jerg, darauf folge ein Film der RNV, der die Sicht der Kontrolleure und des Unternehmens beschreibe. Im Anschluss gehe es um das Schwarzfahren als Straftat, und schließlich biete der Kurs Aufklärung darüber, welche Fahrkarten für die unterschiedlichen Nutzungen sinnvoll seien und wie Jugendliche Anträge stellen könnten. "Ich habe viel erfahren, was ich nicht wusste", sagt Caroline, "besonders die Sicht auf die RNV war interessant. Es ist schon krass, wie viele Schwarzfahrer es gibt, und die werden ja nicht alle erwischt." Es seien sicher Typen bei dem Kurs dabei gewesen, "bei denen bringt's nix", ahnt sie: "Aber bei einer hat man richtig gemerkt, dass es im Laufe des Tages Klick gemacht hat. Die hat zum Schluss viele Fragen gestellt und dann einen Antrag ausgefüllt." Dass aber vermutlich nicht allen Teilnehmern ein Licht aufgeht, weiß auch Karin Jerg.

Trotzdem halte das Haus des Jugendrechts an dem Kurs fest: "Die Chance, zu einer Erkenntnis zu gelangen, ist, so glauben wir, höher, als wenn die Jugendlichen nur Arbeitsstunden ableisten." Für 2017 seien vier Kurse geplant, über den Jahreswechsel wolle das Team nun das bisherige Angebot überarbeiten und gegebenenfalls verbessern. Caroline hat vor Kurzem ihre Ausbildung begonnen und besitzt nun eine Jahreskarte: "Eins ist klar", sagt sie: "Ich werde mich nie wieder ohne gültiges Ticket in eine Bahn setzen."