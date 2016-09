Schwerer Unfall auf Friedrich-Ebert-Straße

Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der ABB-Brücke hat sich in Fahrtrichtung Innenstadt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Pkw frontal zusammengestoßen sind.

Mannheim. Bei einem Unfall auf der Mannheimer Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der ABB-Brücke sind am Dienstagmorgen vier Personen schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war ein 50-Jähriger mit seinem VW-Golf auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Volvo eines 52-Jährigen zusammengeprallt. Der VW drehte sich und kollidierte mit einem nachfolgenden Renault. Dieser wiederum schleuderte in einen entgegenkommenden Suzuki. Warum der 50-Jährige, der stadtauswärts unterwegs war, in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.

Der VW-Fahrer, der Volvo-Fahrer und dessen Mitfahrer sowie die Suzuki-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Die Friedrich-Ebert-Straße war für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei über die Boveristraße, die Zielstraße und umliegende Nebenstraßen umgeleitet. Mittlerweile kann der Verkehr laut Polizei wieder rollen, die Sperrungen wurden aufgehoben. (red/pol/tic)