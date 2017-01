Schwerer Unfall in der "Fressgasse"

Ein 22-Jähriger ohne Führerschein hat am frühen Samstagmorgen mit seinem gut 400 PS starken Maserati-GT einen schweren Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen verursach. Gegen 0:45 Uhr fuhr nach Polizeierkenntnissen der Fahrer in seinem Luxus-Sportwagen mit Offenbacher Kennzeichen die verlängerte Fressgasse mit überhöhter Geschwindigkeit entlang, als dieser an der Kreuzung F 4 / E 3 mit einem von rechts kommenden VW-Caddy kollidierte. Der Maserati krachte auf parkende Fahrzeuge, schob vier Pkw aufeinander und an eine Hauswand. An zwei Wagen entstand Totalschaden. Auch der Maserati wurde total zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der Beifahrer des VW-Caddy wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt, ebenso der Unfallverursacher.

Unfallverursacher ohne Führerschein

Bei der Überprüfung des 22-jährigen stellte sich heraus, dass dieser im letzten Jahr mit seinem Sportwagen bereits mehrfach im Rahmen der sogenannten Poser-Kontrollen den Beamten der Verkehrspolizei Mannheim aufgefallen war. Von der Stadt Mannheim war ihm deshalb eine entsprechende Verfügung unter Androhung eines Zwangsgeldes auferlegt worden. Im Besitz eines Führerscheines war der 22-Jährige nicht: Die Verkehrsbehörde hatte ihm die Fahrerlaubnis entzogen. (afs/pol)