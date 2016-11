Noch leuchtet das Grün der Außenfassade kräftig in die Breite Straße, auch die Mitarbeiterinnen im Verkaufshaus tragen durchgängig Shirts in der Mömax-Farbe. Doch bald ist Schluss für das Möbelhaus in Mannheims Breiter Straße. Der Versuch, einen Möbelmarkt in einem Stadtzentrum erfolgreich zu platzieren, endet am 31. März mit der Schließung - knapp sechs Jahre nach der Eröffnung.

"Der Standort hat sich nicht bewährt und war schwierig zu bewirtschaften", begründet Mömax-Sprecherin Sylvia Neumann auf Anfrage dieser Zeitung. Zur Zukunft der etwa 35 Mömax-Mitarbeiter in der Breiten Straße erklärte die Sprecherin mit Sitz im österreichischen Wels: "Es sind keine Entlassungen geplant. Den Mitarbeitern wurden Arbeitsplätze in den umliegenden Standorten und im entstehenden Callcenter angeboten." Diese Möglichkeiten gebe es ohne finanzielle Einbußen für die Angestellten.

Investoren kennen Mannheim

Firmengeschichte und der Standort am Neckartor Das Unternehmen Mömax weist im Internet 31 Filialen für Deutschland aus, die meisten davon in Bayern (15), Baden-Württemberg (9) und Hessen (4); je eine Filiale wird für Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Berlin angegeben. Im Jahr 2002 begann das Unternehmen nach eigenen Angaben mit seinem ersten Verkaufshaus in Dornbirn in Vorarlberg und betreibt demnach aktuell 51 Filialen in Deutschland und Österreich. Der Hauptsitz ist im österreichischen Wels. Im Juni 2008 übernahm die NH-Immobilien das Haus am Neckartor in Mannheim, um es zu einer Mömax-Filiale zu entwickeln. Im Juni 2011 wurde die neue Filiale in K 1 in Mannheim nach mehrjährigen Bauarbeiten eröffnet; mit dem neuen Gebäude entstand unter anderem eine Ladezone und eine Tiefgarage. Von 1958 bis zum 13. September 2008 war Karstadt an dem Standort in K 1, den Mömax jetzt verlässt. Karstadts Abschied aus Mannheim war damals von zähen Verhandlungen um einen Sozialplan geprägt, der vom Arbeitsgericht gekippt wurde. lü

Eine Schließung der zweiten Mömax-Filiale in Mannheim, die erst im März 2016 in der Spreewaldallee auf der Vogelstang eröffnet wurde, schloss die Sprecherin aus und sagte: "Definitiv nicht."

Neumann erklärte, mit dem Aus in der Breiten Straße sei auch das Konzept eines Möbelmarktes in der Innenstadt "grundsätzlich gescheitert".

Einen Verkaufspreis des Objektes, der nach Informationen dieser Zeitung bei 15 Millionen Euro und mehr liegen soll, wollte die Sprecherin "aus Vertragsgründen" nicht näher beziffern, sagte allerdings auf Anfrage: "Die von Ihnen genannten Summen sind zu hoch angesetzt."

Nach Informationen dieser Zeitung übernimmt eine mehrköpfige Investorengruppe, die bereits auf dem Mannheimer Markt tätig ist und sich auskennt, das Gebäude. Die Gruppe wollte sich zu ihren Überlegungen noch nicht äußern.

Vor Februar ist mit einer öffentlichen Bekanntgabe der Pläne vermutlich nicht zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass es umfangreiche Umbauarbeiten geben wird.

Mömax-Sprecherin Neumann erwartet, dass "aufgrund der Erfahrungen des Investors in Mannheim der Standort zukunftsträchtiger als bisher sein wird". Nach Informationen dieser Zeitung sollen die neuen Inhaber bereits etwa 60 Prozent der rund 22 000 Quadratmeter Fläche vermarktet haben. Es sollen mehrere Geschäfte, darunter ein Fitnesscenter und ein großer Lebensmittelladen, als neue Mieter feststehen.

Decathlon-Aus nach zwei Jahren

Nach dem Aus des Sportartikelanbieters Decathlon vor einem Monat in der Breiten Straße verschwindet nun bald mit Mömax ein weiteres größeres Geschäft aus der traditionsreichen Straße. Der weltweit handelnde französische Anbieter hatte sich erst vor etwa zwei Jahren dort - auf der gegenüberliegenden Seite des Mömax-Hauses - angesiedelt. Einst zogen Kaufhäuser wie Karstadt und Hertie Kunden in die Stadt und in diese Straße, ebenso zahlreiche Restaurants, Kinos oder Gaststätten. Karstadt war allein fast 50 Jahre bis zum Jahr 2008 am Standort, an dem Mömax nun schließt.

Für Christiane Ram, Leiterin der Wirtschaftsförderung in Mannheim, bleibt die Breite Straße "interessant als Einzelhandelsstandort". Sie sagte auf Anfrage: "Was jetzt passiert, das ist kein Desaster. Es ist ein normaler Nutzerwechsel, wie es ihn immer wieder im Einzelhandel gibt."

Die Wirtschaftsförderin sagte weiter, dass ein "Möbelmarkt in der Innenstadt ohnehin schwierig ist". Ram verwies auf die Bemühungen der Stadt, in vielen Gesprächen an der Aufenthaltsqualität in der Breiten Straße zu arbeiten. Dass die Straße zu schmutzig und zu wenig einladend sei, wollte Ram nicht stehenlassen. "Ich sehe das grundsätzlich nicht so; man muss aber immer wieder an diesen Dingen arbeiten."

Ram sagte weiter, dass aus Sicht einer Wirtschaftsförderung auch eine gemeinsame Entwicklung des schon geschlossenen Decathlon-Hauses und des Mömax-Hauses eine gute Option wären. "Wenn es gelingt, eine Investorengruppe für beide Objekte zu finden, wäre das ein echter Erfolg." Ob die Gruppe, die Mömax übernimmt, auch daran interessiert ist, bleibt zunächst ohne verwertbare Antwort.