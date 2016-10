Seilbahn: Heilbronn steigt aus

Diese Konstruktion war das Vorbild für Mannheim, Heilbronn und Erfurt: Buga-Planer Stefan Lenzen integrierte eine Seilbahn in die Floriade 2012 in Venlo (Niederlande).

In Heilbronn wird es zur Bundesgartenschau 2019 keine Seilbahn geben. Dies, so berichtet die Tageszeitung "Heilbronner Stimme" in ihrer heutigen Ausgabe, habe der Aufsichtsrat der dortigen Buga wegen zu hoher Kosten beschlossen. Die Gondelbahn sollte gemeinsam von den Städten Heilbronn, Erfurt und Mannheim für die drei aufeinanderfolgenden Gartenschauen in den Jahren 2019, 21 und 23 angeschafft werden (wir berichteten).

Allein für Heilbronn sei ein Betrag von rund sechs Millionen Euro für das Vorhaben veranschlagt worden. Aufgrund der Sparzwänge im kommunalen Etat sei diese Ausgabe in der Stadt am Neckar "nicht vermittelbar" gewesen. Stattdessen setze die Buga 2019 auf eine Stärkung des Schiffspendelverkehrs. Der Fluss und die Entwicklung Heilbronns zur grünen Stadt am Ufer seien zentrale Themen der dortigen Buga.

Einstelliger Millionenbetrag

Mannheim will das Projekt aber weiterverfolgen, wie der Geschäftsführer der Buga 2023, Michael Schnellbach, gestern auf Anfrage mitteilte. Anders als in Heilbronn sollen hier die Gartenschau-Spielorte Spinelli und Luisenpark miteinander verbunden werden. Vergleichbar sei damit auch die Situation in Erfurt. Zu den Kosten - im Gespräch war auch für die Mannheimer Seilbahn ein einstelliger Millionenbetrag - sagte Schnellbach, dass die Anlage in Mannheim wegen der Zwischenstation am Luisenpark "etwas teurer" kommen könnte. Konkrete Zahlen seien aber noch unbekannt. lang