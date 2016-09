Selbsthilfetag mit Giulia Enders

Nach fünf Jahren ist es wieder soweit: Selbsthilfe präsentiert ihre Vielseitigkeit - diesmal regelrecht in Szene gesetzt: Der 9. Aktionstag der Selbsthilfegruppen geht als Premiere heute im Nationaltheater über die Bühne. Wie bereits angekündigt, dürfte die Lesung (12.30 Uhr) der 1990 in Mannheim geborenen Medizinerin Giulia Enders zu den Programm-Höhepunkten gehören: Die Autorin des Erfolgsbuches "Darm mit Charme" - 2014 in Deutschland mit über einer Million Exemplaren das meistverkaufte Hardcover-Sachbuch - will dem Publikum näher bringen, warum sie den verpönten Verdauungstrakt für ein unterschätztes Organ hält.

Im Opernhaus ist um 11 Uhr die Eröffnung mit Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb geplant. Außerdem führen Bärbel Handlos, Geschäftsführerin des Gesundheitstreffpunktes, und Marianne Simon, Sprecherin der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, in die vielfältigen Angebote ein. Die Vorträge sind thematisch breit gestreut: Über chronische Pein (13.30 Uhr) spricht der Präsident der Deutschen Schmerz-Liga, Michael Überall. Prävention und Behandlung eines Herzinfarktes beleuchtet um 14.45 Uhr Markus Haass, Chefkardiologe am Theresienkrankenhaus.

Tipps zur Patientenverfügung

Dolmetscher und keine Barrieren – Hilfe für die Besucher Stadt, gesetzliche Krankenkassen und Glücks-Spirale fördern den großen Selbsthilfetag am Samstag, 17. September, 11 bis 17 Uhr, im Nationaltheater am Goetheplatz. Lotsen und Kulturdolmetscher (in türkischer Sprache) helfen bei der Orientierung. Im Opernhaus unterstützen Induktionsschleife und Kopfhörer mit Infrarottechnik. Die Begrüßung (11 Uhr) begleitet eine Gebärdendolmetscherin. Barrierefreiheit ist im Theater gewährleistet. Der Programmablauf findet sich auf der Homepage des Veranstalters: www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de.

Parallel zu den Veranstaltungen im Opernhaus laufen im Ballettsaal Referate: Mit Depressionen setzt sich Michael Deuschle vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit auseinander (12.30 Uhr). Die Rolle der Selbsthilfe beleuchtet Christopher Kofahl vom Hamburger Institut für Medizin-Soziologie (13.45 Uhr). Nach einem offenen Meeting der Anonymen Alkoholilker & Al-Anon Mannheim um 15 Uhr erläutert der bei der Patientenberatung tätige Mediziner Gökce Karakas, was bei einer Patientenverfügung beachtet werden sollte (16 Uhr).

Selbsthilfe bietet nicht nur Informationen, sie ermöglicht Erfahrungsaustausch, fördert Talente: Deshalb heißt es auch "Bühne frei für Kultur": Und die reicht von einer Tanzpiratenschau über viel Musik bis zu Mitmachtheater. Wie bei früheren Aktionstagen suchen Selbsthilfegruppen an Info-Ständen das Gespräch. Die Veranstaltung, für die Oberbürgermeister Peter Kurz die Schirmherrschaft übernommen hat und Brezeln an die Ehrenamtlichen verteilen wird, ist eingebettet in den Freiwilligentag der Metropolregion.