Selbsthilfetag: Premiere im Theater

"Die Bühne scheint mir Treffpunkt für Kultur und Leben zu sein", sinnierte einst Oscar Wilde. Wie wahr das Schriftsteller-Zitat ist, offenbart am Sonntag der 9. Selbsthilfetag - erstmals im Nationaltheater. Die Mammut-Aufführung bringt das Kunststück fertig, tief in den Alltag eingreifende Belastungen nicht als Trauerspiel, sondern als Stoff für Herausforderungen zu inszenieren - mit viel Raum für das was, das Leben schön macht.

Selbsthilfe funktioniert nur, weil Menschen bereit sind, sich ihrem Schicksal gemeinsam zu stellen. Oftmals ein Kraftakt. Ein solcher war auch die 18 Monate dauernde Vorbereitung des großen Aktionstages. "Sie haben Herausragendes geleistet!", betont Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb und lobt damit Bärbel Handlos, Geschäftsführerin des Gesundheitstreffpunktes, und Marianne Simon, Sprecherin der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen. Weil die etwas andere Bühnen-Inszenierung in den Freiwilligentag eingebettet ist, verteilt der Schirmherr Brezeln an Ehrenamtliche. So manch einer erkennt den Mann im blauen T-Shirt mit dem Aufdruck "wir-schaffen-was" erst auf den zweiten Blick: Oberbürgermeister Peter Kurz.

"Schmerz lass nach"

Eine andere Sicht entwickeln - auch darum geht es in der Selbsthilfe. Und das hat die aus Mannheim stammende angehende Ärztin Giulia Enders genial hingekriegt. Sie schaffte es, jenes "Bäh!", mit dem unsere Verdauungsschlingen bedacht werden, in ein "Wow!" zu verwandeln. Auf der Opernbühne liest sie nicht nur aus ihrem Erfolgsbuch "Darm mit Charme". Die 26-Jährige erzählt mit viel Witz, warum sie das verpönte Organ für maßlos unterschätzt hält und warum Putzwut auf dem stillen Örtchen der Gesundheit nicht unbedingt gut tut. Das begeisterte Publikum lernt auch die Schwester der Autorin kennen: Von Jil Enders stammen die wunderbaren Buchillustrationen - beispielsweise vom richtigen Hocken statt Thronen auf der WC-Brille.

Manch ein Besucher hat sich einen Zeitplan zusammengestellt - schließlich ist es unmöglich im Opernhaus, Ballettsaal, Foyer und Café alles mitzubekommen. "Ich möchte unbedingt den Vortrag des Präsidenten der Schmerzliga hören", sagt eine Frau aus dem Odenwald. Andere wollen zu einer der über 50 Selbsthilfegruppen. Während der Stand mit der Botschaft "Schmerz lass nach" geradezu gestürmt wird, geht es ein paar Meter weiter wesentlich ruhiger zu. Menschen, die versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, aber kaum etwas zu Ende bringen, seien häufig in ihrem inneren Chaos gefangen, weiß eine Vertreterin von "Messies Mannheim" . Sie erzählt, dass der Drang, alles zu horten nur ein Problem von vielen sei. Bei "TULPE" liegen aus Silikon geformte Nasen, Augenpartien und andere Epithesen aus - nur wenige getrauen sich, stehen zu bleiben. Klaus Elfner, der ohne rechte Ohrmuschel zur Welt kam, kennt das. Der Verein für Gesichtsversehrte sucht bewusst die Öffentlichkeit. Denn "angestarrt zu werden" habe auch mit Unwissenheit zu tun.

130 Akteure auf der Bühne - das ist auch im Opernhaus nicht selbstverständlich. Bei der Tanzpiratenschau des Freizeitclubs Tausendfüßler zeigen behinderte Menschen eine Begeisterung, die mitreißt, immer wieder zu Szenenapplaus führt. Stunden zuvor hat dort die Band "Faltenrock" mit Teilnehmern bis jenseits der Achtzig abgerockt.