Selbstlose Rettungstat neben den Gleisen  

Die Bäckerweg-Siedlung in Käfertal, hier in einer Aufnahme aus den 1930er Jahren.

Eigentlich überraschen Sie, liebe Rätselfreunde, uns ja immer - mit den Geschichten, die Sie zu erzählen haben über Ihre Erlebnisse und unsere Stadt. Manchmal freilich kommen wir richtig ins Staunen, wie diesmal, bei Folge 84 von "Erkennen Sie Mannheim?". Denn dass ein eigentlich recht kleines Detail der in den 1930er Jahren entstandenen Aufnahme der Bäckerweg-Siedlung in Käfertal die Kenner zu hochinteressanten Zuschriften inspiriert, damit hätten wir nun wirklich nicht gerechnet. Und so geht es denn diesmal - auch - um die Gleise im linken Bildvordergrund, um die Fahrten eines kleinen Mädchens im Rad-Sitzkörbchen der Mama, um amerikanische Kaugummis und um eine selbstlose Rettungstat.

Zunächst freilich haben die Eisenbahn-Experten das Wort. Bernhard Weiskopf ist einer von diesen Kennern - was ihm sofort auffiel: "Im Vordergrund liegt links noch das meterspurige Gleis der OEG, das zuletzt für Güterverkehr mit der Deutschen Bahn zum Käfertaler Bahnhof benutzt wurde." Fritz Ebert erinnert sich auch noch ganz genau an den Verkehr dort, und Rainer Biche weiß, dass das betreffende Streckenstück bis 1971 erhalten blieb: "Hier existierte eine Rollbockgrube, in der die normalspurigen Güterwagen der DB auf Rollböcke gesetzt wurden. Bis 1971 fuhr hier morgens und nachmittags ein Güterzug der OEG, zunächst mit Dampfloks, ab 1956 mit einer Diesellok."

Auf schmalerer Spur

Herbert Knörzers Gedanken beim Betrachten des Bildes kreisen um die Lebensqualität in der Siedlung: "Durch die Geschäfte war die Nahversorgung gesichert, es war ein angenehmes Leben dort." Läden sind dort auch heute noch zu finden, wie Wolfgang Hettinger schreibt: "Sie sind aber inzwischen von den an der Mannheimer Straße stehenden Bäume etwas verdeckt".

Bettina Benz arbeitet in der Nähe, "ich gehe öfter in der Mittagspause spazieren. Heute gibt es eine Sparkasse, Friseursalon, Bäcker, Gemüsehändler etc.", zählt sie auf. Unseren Mannheim-Kenner Steffen Becker haben wir diesmal zwar etwas verwirrt mit unserem kleinen Tipp, ein Beruf sei namensgebend gewesen für die Siedlung, dennoch hat er die Lösung gefunden: "Denn ich komme jeden Samstag auf meinem Weg, für meine mittlerweile 87-jährige Mutter bei einer bestimmten Bäckerei ein bestimmtes Brot zu kaufen, dort vorbei". Lutz Pauels sieht Episoden seiner Kindheit vor dem geistigen Auge, wenn er an die Bäckerweg-Siedlung denkt: "Wir haben auf der Mannheimer Straße immer von den amerikanischen Soldaten auf ihren Trucks Süßigkeiten, Kaugummi etc. bekommen. Das waren dann begehrte Tauschobjekte. Und an Fasnacht haben wir mit den bunten Fasnachtsrollen kurzerhand die Straße gesperrt und für die Durchfahrt bei den mehr oder weniger amüsierten Autofahrern ,abkassiert'".

Heidi Jacoby war noch recht klein, als sie die Bäckerweg-Siedlung kennenlernte: "Meine Eltern hatten damals Freunde im Bäckerweg, ich durfte immer in einem kleinen Drahtkörbchen mit Kissen, das bei meiner Mama am Lenker ihres Fahrrads angebracht war, gemütlich sitzen und mitfahren", schreibt sie uns.

Eine anrührende Geschichte hat Klaus Hinkel, auch er ein treuer Rätselfreund, zu erzählen. Er arbeitete in den 80er Jahren in Neckarau in der Pfingstweidstraße: "Eines Tages, als ich gerade ca. um 7.45 Uhr das Betriebsgelände betreten wollte, hielt ein Wagen neben mir. Darin eine ziemlich aufgeregte junge Dame, die sich nach der Firma ABB erkundigte. Leider musste ich ihr sagen, dass sie sich ziemlich verfahren hat. Sie wurde daraufhin ziemlich blass".

Selbstloser Helfer

Der Grund: Die junge Dame hatte, wie sie dann erzählte, um 8 Uhr einen Vorstellungstermin in der Mannheimer Straße. Und - zu ihrem großen Glück - in Klaus Hinkel einen selbstlosen Helfer gefunden: "Aller Bedenken zum Trotz, selbst zu spät zu kommen, habe ich mich angeboten, die Hilfesuchende zu lotsen." Mit Erfolg: Zwei Minuten vor acht war sie dort. "Zum Verabschieden blieb keine Zeit, und ich hoffe, das Vorstellungsgespräch meines ,Schützlings' verlief erfolgreich und sie denkt noch an diese ,Lotsenfahrt'nach Käfertal."

Da wird einem doch warm ums Herz - genauso bei den vielen Weihnachts- und Neujahrswünschen, die Sie uns gesendet haben. Wir jedenfalls wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Fest und ein glückliches, friedvolles und gesundes 2017. Die Zeit, bis die Sektkorken knallen, verkürzen wir Ihnen diesmal übrigens wieder mit einem Silvester-Special von "Erkennen Sie Mannheim?" am 31. Dezember.