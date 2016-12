Seniorin aus sechs Grad kaltem Rhein gerettet

Wie es sich anfühlt, einem anderen Menschen das Leben zu retten, wissen Simon Leber und Saskia Sperl. Der Lindenhöfer und die Freinsheimerin sorgten mit ihrem beherzten Eingreifen dafür, dass eine 77-Jährige aus dem Rhein geborgen werden konnte. Für ihr Engagement sind sie vom Ersten Bürgermeister Christian Specht geehrt worden. Sie erhielten im Rathaus eine Auszeichnung von Land und Stadt. Neben der Urkunde, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnet hatte, bekamen die Lebensretter 150 Euro und einen Kalender von der Stadt. "Eine ganz besondere Leistung", lobte Specht. Auch die Gerettete war eingeladen, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen an der Feierstunde nicht teilnehmen. Der Zwischenfall ereignete sich an einem kalten Märzabend, als die Freunde am Rhein spazieren gingen. Plötzlich hörten sie einen Hilferuf. "Wir wollten eigentlich gerade umkehren", erzählt Sperl und gesteht, dass sie zunächst an einen Scherz geglaubt habe. Dennoch liefen sie ein Stück zurück, auf Höhe des Schiffsanlegers vor "Haus Oberrhein". Eine Seniorin war dort ins Wasser gefallen. An der von Schiffen stark frequentierten Stelle sei es extrem gefährlich, erklärt Specht.

Während Sperl den Notruf betätigte, suchte Leber einen Rettungsring, den er der Frau zuwarf, die sich bis dahin an Treibgut im sechs Grad kalten Wasser festgehalten hatte. In letzter Minute konnte die Seniorin, die mit dem Strom abdriftete, den Ring packen. Der Auszubildende versuchte, die Frau aus dem Fluss zu ziehen, was ihm aber nicht gelang, da ihr Mantel zu schwer war. "Wir waren froh, dass sie nicht bewusstlos war", sagt die 21-jährige Studentin. Sie blieben bei der Frau und redeten mit ihr. Außerdem baten sie vier Jugendliche in der Nähe, den eintreffenden Rettungswagen an den Unglücksort zu lotsen. Ohne den beherzten Einsatz der beiden hätte die Rentnerin den Sturz ins Wasser wohl nicht überlebt. Durch den "MM"-Zeitungsartikel hatte die Frau erfahren, wo einer ihrer Retter arbeitet. Daraufhin kontaktierte sie Leber, um sich zu bedanken. "Ich habe sie besucht", erzählt der 22-Jährige. Dass sie auf ihn zukam, fand er gut, denn es war ihm wichtig, zu hören, wie es ihr inzwischen geht.

Über die Auszeichnung freuen sich die beiden. "Es ist toll, dass man das ehrt, aber ich hätte es auch so gemacht", sagt Sperl. Specht betont: "Für uns ist es ein Beispiel, wie man intelligent Hilfe leisten kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen."