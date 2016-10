Sensenmann führt Alte zu jungen Orten

Eine Erkundung der etwas anderen Art: Als Sensenmann führt Boris Ben Siegel vom Theater Oliv die Alten zu jungen Orten in der Mannheimer Innenstadt.

Dunkle Kluft, schwarz lackierte Fingernägel, knallrote Schuhe- es ist ein skurriler Sensenmann, dem ein Pulk älterer Menschen erwartungsvoll folgt. Schließlich wollen die Alten in der Innenstadt junge Orte erkunden. Um es gleich vorwegzunehmen: Das vom Theater Oliv mit Akteuren jenseits der Siebzig, ja Achtzig erarbeitete Pilotprojekt erweist sich als quicklebendig - und alles andere als todgeweiht.

Was machen die Alten mit der vielen neuen Lebenszeit und was die Jungen mit den vielen neuen Alten? Boris Ben Siegel hatte die Idee, Fragen wie diese theatralisch aufzugreifen - und dies bei einem performativen wie generationsüberschreitenden Spaziergang. Das Konzept begeistert nicht nur rüstig gebliebene Mannheimerinnen, die sich als Laien-Akteure weit mutiger als gleichaltrige Herren erweisen.

Altern - ein Irrtum der Natur

Neben dem Seniorenbüro und der Agentur für Arbeit machen Geschäfte mit, in denen üblicherweise nur junge Menschen und keine Rentner anzutreffen sind. Das Interesse an der etwas anderen Stadterkundung ist so groß, dass drei Laufgruppen gebildet werden.

Beim Start in der Halle der Agentur für Arbeit herrscht aber erst mal drangvolle Enge, als der Sensenmann erscheint und von der personifizierten Lebenslust erfährt, dass Altern ein Irrtum der Natur sei. Kichern geht durch die Reihen, als Vladimir Nabokov zitiert wird: "Sollte ich hundert je erleben, wird meine Seele auch dann in kurzen Hosen herum laufen."

Warum nicht mit umgekehrter Baseballkappe auf dem Grauschopf, bedrucktem T-Shirt über welker Haut und knalligen Sneakers durch den Herbst des Lebens laufen? Bei der Modenschau im "Store Burner" mit Grufti-Models, aber keineswegs senil, scheint alles möglich. Und dann gibt es ja noch Faltencremes, Faceliften, Fettabsaugen und mehr - darum kreist im Schönheitssalon "F&G" das Gespräch mit der aufblitzenden Erkenntnis: "Älterwerden ist ein Spiel, das man nicht gewinnen kann", aber sehr wohl bunt zu gestalten vermag - beispielsweise mit rosa Wangenpuder, lila Haarsträhnen und glitzerndem Nagellack. Und weil Sehnsucht nach Liebe keine Frage des Geburtsdatums ist, sprayt vor dem Graffiti-Shop die alte Lilly "mit der grob genarbten Haut eines Truthahns", wie es der Erzähler formuliert, auf eine Leinwand zwei knallrote Herzen, die ein schwarzer Pfeil durchbohrt.

Bei jeder Station gibt es eine kleine Aufführung, bei der Spieler des Theater-Oliv-Ensembles mit munteren Betagten das Alter beleuchten - auch aus der Sicht der Jungen. Die Schriftstellerin Simone de Beauvoir sagte dazu: "Man weigert sich, in den Greisen das eigene Schicksal zu sehen, solange man im jugendlichen Drang den wechselvollen Alltag genießt."

Finale der ungewöhnlichen Stadterkundung in der Disco "Zimmer": Auch wenn der Sensenmann mahnt, den Platz für Jüngere zu räumen, so siegt an diesem Ort und Nachmittag die Lebenslust: Ausgelassen tanzen können auch Alte jenseits der Achtzig. Sogar mit Stock und Rollator!