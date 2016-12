Die Serie von Autoaufbrüchen hat sich am Wochenende fortgesetzt. Die Diebe gingen dabei auf unterschiedliche Weise vor, meistens aber schlugen sie brachial zu, zerstörten eine Scheibe des jeweiligen Autos und kamen so in den Innenraum, aus dem sie verschiedene Wertgegenstände entwendeten. Den Schaden der jüngsten Taten kann die Polizei derzeit nur schätzen, sie geht von mehreren Tausend Euro aus.

Ein BMW der 3er Baureihe wurde zwischen Sonntag und Montag in Neckarau aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter gelangte in das in der Eichelbergstraße geparkte Fahrzeug, indem er die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand einschlug, das meldete die Polizei gestern. Aus einem Rucksack im Auto stahl er einen Laptop im Wert von rund 1000 Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Eine Kamera und einen Receiver im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Täter bereits am vergangenen Donnerstag, 8. Dezember, aus einem Wagen gestohlen, das meldete die Polizei gestern. Das Auto war in der Julius-Hatry-Straße auf dem Lindenhof geparkt. In diesem Fall ist bislang noch unklar, wie der Unbekannte in das Auto gelangte. Zeugen sollen sich hier ebenfalls an die Polizei in Neckarau wenden.

Ein Schwerpunkt der Autoaufbrüche war am Wochenende die Innenstadt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, wurden Polizeiangaben von gestern zufolge fünf Pkw aufgebrochen, der Schaden soll jeweils mehrere Hundert Euro betragen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein noch unbekannter Täter jeweils eine Fensterscheibe ein und gelangte so in die Fahrzeuge. Aus den Autos, die in der Friedrich-Karl-Straße, im Quadrat M 1, in der Suckowstraße und am Hans-Reschke-Ufer geparkt waren, wurden Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert gestohlen.

Ob zwischen den Taten in der Innenstadt ein Zusammenhang besteht, versuchen die Kriminalpolizisten derzeit zu ermitteln. Dafür sind sie auch auf die Aussagen von Zeugen angewiesen, die sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 wenden können.

Starker Anstieg der Zahlen

Zuletzt hatte die Polizei eine dramatische Zunahme von Autoaufbrüchen nicht nur in Mannheim, sondern in der gesamten Region gemeldet. In den ersten neun Monaten wurden in Mannheim 34 Prozent mehr Autos aufgebrochen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, das sagte der Polizeipräsident Thomas Köber kürzlich im Sicherheitsausschuss. Betroffen sind besonders BMW-Fahrzeuge, darum kümmert sich bei der Polizei eine eigene Arbeitsgruppe. Abgesehen haben es die Diebe meistens auf festeingebaute Navigationsgeräte und sonstige Wertsachen in den Autos. bro