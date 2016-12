Zwischen Dienstag und Mittwoch sind in der Innenstadt und im Jungbusch sieben Autos aufgebrochen worden. Die Täter schlugen jeweils die Scheiben ein. Aus einem Opel in K 3, 1 und aus einem Lancia in der Hafenstraße wurden mobile Navigationsgeräte gestohlen. Im Quadrat I 6, 12 ist aus einem Fiat eine Porsche-Design-Mütze im Wert von 40 Euro entwendet worden. Eine Tasche mit Dokumenten und Schlüsseln haben Täter in der Werftstraße aus einem Ford und in B 5, 10 ein MP3-Player aus einem VW gestohlen. Bei den Einbrüchen in einen Porsche in F 7 und in einen VW in K 4, 15 wurde nichts entwendet. Es wird daher nicht ausgeschlossen, dass die Täter gestört wurden. Ob zwischen den Aufbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/12580. tan