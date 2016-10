„Sikurs“ berechnet die Zukunft

Wissen die Statistiker bis auf jede einzelne Person genau, in welchem Stadtteil in 20 Jahren wieviele Menschen wohnen? Nein, denn je weiter die Angaben in der Zukunft liegen, desto ungenauer sind sie. Die Aussagekraft der Bevölkerungsprognose liegt im Trend, den sie abbildet. Ellen Schneider, Leiterin der Statistikstelle: "Die Berechnung ist daher immer auch eine Bevölkerungsvorausschätzung, die in statistische Daten umsetzbare Annahmen einbezieht." Für die Prognose wurden im Statistik-Computerprogramm "Sikurs" folgende Zahlen zugrundegelegt:

Ausgangsbevölkerung: Stand vom 31. Dezember 2015.

Bestand Melderegister: Zahlen der Jahre 2009 bis 2015.

Geburten: Zahlen 2010 bis 2015.

Sterbefälle: Zahlen 2010 bis 2015.

Binnenumzüge: Daten 2010 bis 2015.

Außenfort- und -zuzüge: Daten 2010 bis 2015.

Je kleiner die Zahlen, desto geringer ist auch ihre Aussagekraft. Dies ist in den Vierteln mit weniger als 5000 Einwohnern (Luzenberg, Neuostheim, Neuhermsheim und Hochstätt) zu beachten. Beispiel Neuostheim (2781 Einwohner): Dort wird im kommenden Jahr das neue evangelische Thomas-Altersheim mit 77 Pflegeplätzen, 36 Senioren- und 40 größeren altersgerechten Wohnungen fertig. Dies trägt dazu bei, dass "Sikurs" den Stadtteil mit über 15 Prozent Plus auf Platz drei der stark wachsenden Vororte stellt. lang