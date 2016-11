Alle Bilder anzeigen Die Yavuz Sultan Selim Moschee in Mannheim. Hier findet am 12. November die dritte Auflage der Gespräche "Zusammenleben gemeinsam gestalten - Wir im offenen Gespräch" statt. © Prosswitz

Was Nimet Göktas (linkes Bild) von den beiden Abenden mitgenommen hat? "Wir sind uns gar nicht so unähnlich als Menschen, unabhängig vom Glauben", sagt die 41-jährige Muslimin mit Kopftuch. Die gleiche Lehre zieht der 54-jährige Wolfgang Grosch (rechtes Bild). "Durch die Veranstaltung ist mir klar geworden: Die Muslime, die ticken wie wir, wir sind uns nicht so unähnlich."

"Die Veranstaltung", das ist ein Projekt mit dem Namen "Zusammenleben gemeinsam gestalten - Wir im offenen Gespräch". Die Idee: Zehn Muslime und zehn Nicht-Muslime treffen sich an zwei Abenden. Das Ziel: Vorurteile und Ängste auf beiden Seiten abbauen. Initiiert haben das Ganze - ehrenamtlich in der Freizeit - Heidrun Hassel und Fatih Ekinci. Hassel ist Leiterin des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Mannheim. Ekinci arbeitet beim Stuttgarter Sozialministerium, ist zudem Mitglied im Mannheimer Migrationsbeirat.

"Es gibt in der Bevölkerung eine Angst vor dem Islam, das zeigen Studien", sagt Hassel. Für die nicht-muslimischen Teilnehmer am Projekt solle es darum gehen, "Fehleinschätzungen" zu korrigieren. Viele Menschen hätten die Gleichung im Kopf "Islam ist gleich Terroranschlag". Den Muslimen wiederum bietet der Austausch die Möglichkeit, über die immer wieder vorkommende Diskriminierung im Alltag zu sprechen. Das Projekt hat einen Vorläufer. Bei der Mannheimer Polizei gab es ähnliche Treffen - zehn Polizisten, zehn Muslime. Hassel und Ekinci haben es sozusagen aus der Polizei herausgetragen. Das Projekt wird gefördert vom Bundesfamilienministerium, alle Bürger können teilnehmen. Zwei Runden gab es schon, am Samstag, 12. November, beginnt in der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee die dritte Auflage, das Folgetreffen ist am 18. November im Stadthaus. Weitere Runden sollen folgen.

Die Organisatoren haben sowohl in muslimischen Gemeinden wie auch in deutschen Vereinen Werbung gemacht, alle 20 Plätze sind vergeben. Der Ablauf ist immer gleich: Nach einer Moscheeführung folgt ein "Speed-Dating", also ein schnelles gegenseitiges Kennenlernen aller muslimischen und nicht-muslimischen Teilnehmer. Immer in Drei-Minuten-Gesprächen reden sie darüber, was ihnen im Leben Spaß macht. Nach einem Rollenspiel gibt es dann ein gemeinsames Essen. Zum zweiten Abend gehört unter anderem ein Diskussionsrunde. Jeder Teilnehmer darf dazu auf Kärtchen notieren, warum es seiner Ansicht nach Probleme im gegenseitigen Umgang gibt.

Immer noch Kontakt

"Ich wollte etwas beitragen zu einem besseren Miteinander", erklärt Nimet Göktas, eine in Mannheim geborene und aufgewachsene Türkin, warum sie bei dem Projekt mitgemacht hat. Wolfgang Grosch wollte mehr darüber erfahren, "wie der muslimische Glaube im Alltag praktiziert wird". Dass Frauen ein Kopftuch tragen, fand er vor der Veranstaltung durchaus "problematisch" - jetzt nicht mehr. "Eine Teilnehmerin sagte, dass sie Angst vor dem Islam hat", erzählt Nimet Göktas. "Ich konnte das gar nicht verstehen, weil das doch eine Religion des Friedens ist." Die Frauen konnten reden - und haben immer noch Kontakt.

Islam und Gewalt, das geht für Göktas nicht zusammen. Deshalb kann sie auch die Positionen von Menschen wie Nora Illi nicht nachvollziehen, die jüngst bei "Anne Will" zu Gast war und Verständnis für junge Muslime hat, die nach Syrien in den Krieg ziehen. "Der Islamische Staat ist nicht mit dem Islam vereinbar." (Bilder: Göktas/Grosch)