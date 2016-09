Sitzprobe als Entscheidungshilfe

Alle Bilder anzeigen Ob rot, weiß, silber oder einen ganz andere Farbe: Die mehr als 170 Modelle, die zum Autosalon in der Innenstadt von 26 Ausstellern aus Mannheim präsentiert wurde, zogen die Blicke auf sich. © Proßwitz

Samstagmorgen um 9 Uhr: Die 26 Aussteller des 32. Autosalons in der Mannheimer Innenstadt positionieren sich, prüfen alle Unterlagen sowie Flugblätter und polieren noch einmal ihre mobilen Schätze - für den großen Besucheransturm, der in den nächsten Stunden auf die glänzenden Edelkarossen zukommt. Die 175 Modelle sind die Hauptakteure an diesem sonnigen Samstag, ihre Scheinwerfer und der Lack glänzen im Licht und lassen nicht nur den Puls von Autoliebhabern hochschnellen.

Manche Klischees erfüllen sich an diesem Tag tatsächlich: Während sich die Männer um einen absoluten Auto-Klassiker, den Ford Mustang, tummeln, in den Innenraum luken und fast ehrfürchtig über die Außenspiegel streichen, lassen sich Frauen ausgiebig die Familienlimousinen zeigen. Die Kinder rennen derweil mit einem Eis um die Sitzbänke. Die Stimmung ist prima, nicht nur wegen des Wetters.

"Gelungene Veranstaltung"

Neueste Modelle in der Innenstadt Die Werbegemeinschaft Mannheim City hat den Autosalon initiiert. Jetzt gab es die 32. Auflage in der Innenstadt. Alle namhaften Marken waren mit ihren neuesten Modellen vertreten. Mit dabei: BMW, Mini, Autohaus Stefan Geisser GmbH, AHZ gmbH Toyota Zentrum, EFM Automobile GmbH Mitsubishi, Porsche Zentrum Mannheim, Autohaus Ernst, Audi-Zentrum, Ivancan Mazda, Autohaus Dietrich GmbH, Fiba GmbH Suzuki, Mercedes Benz, Smart, Autohaus Röll, Autohaus Renck-Weindel, Fa. S.imp.lex, Ivancan Hyundai, Gauch GmbH, Peugeot Citroën Retail, Kohlhoff Automobile, Güma Wohnmobile. Der VW Club Rhein-Neckar zeigte Oldtimer und der Kfz-Betrieb Stefan Krieger hatte Youngtimer dabei. Das Stadtmobil informierte über Car-Sharing, der Service der Gemeinschaftsautos, und Zweirad Schreiber zeigte E-Bikes, elektronische Fahrräder. ena

Ein älteres Ehepaar läuft bedächtig um den Opel Mokka auf den Kapuzinerplanken. "Wir sind hier, um uns ein bisschen zu ärgern", sagt Fritz Thomas - und lacht anschließend. So ernst ist es ihm nicht, doch seine Frau Ursula ergänzt: "Vor einem halben Jahr haben wir uns einen Mokka gekauft - und nun ist das neue Modell draußen, das ist schon ein wenig ärgerlich." - "Aber so ist es eben immer", winkt Fritz Thomas ab, "ein schönes Auto ist es dennoch", sind sich die beiden Seckenheimer einig. Sie finden den Autosalon der Werbegemeinschaft Mannheim City eine gelungene Veranstaltung. "Wir haben uns hier schon im vergangenen Jahr ausgiebig informiert", sagt Ursula Thomas. Das habe die Kaufentscheidung nicht nur beeinflusst, aber auch.

Auf der Suche nach einem Auto ist auch Armin Fix aus Schwetzingen. Er schwankt zwischen mehreren Automarken. "Der Mazda 6 interessiert mich schon", sagt er, während er die Tür aufmacht und sich hineinsetzt. Das ist nämlich ein besonderer Service, alle Autos können genau begutachtet werden. Aber der Schwetzinger liebäugelt auch mit einem Audi oder Ford und möchte diese ebenfalls unter die Lupe nehmen. "Der Autosalon ist eine tolle Möglichkeit, die Modelle ungezwungen anzuschauen", findet er.

"Wir freuen uns besonders, dass wir immer die neusten Fahrzeuge dabei haben", sagt Organisatorin Doris Horwedel. "Wirklich brandneu ist der SQ7 von Audi. Er wurde erst am Freitag offiziell vorgestellt und ist dann schon am Samstag hier in Mannheim zu sehen." In perlfarbenem Sepanblau strahlt er im Sonnenlicht. Genauso wie das Modell von Maserati, die Marke ist zum ersten Mal beim Autosalon dabei, "darüber sind wir froh", sagt Horwedel. Die Veranstaltung decke so alle namhaften Autohersteller ab. Und daher gibt es auch viele Interessierte, die sich in die dutzenden Modelle hineinsetzen - da können die Hersteller gespannt sein, für welches Auto sie sich letztlich entscheiden.