So bewerten Leser die geänderte Struktur

Der "Mannheimer Morgen" und der "Südhessen Morgen" haben seit gestern eine geänderte Struktur. Die Zeitungen haben mehr Teile - in der Journalistensprache Bücher genannt - als bisher. Wir haben hier auf dieser Seite zusammengefasst, wie unsere Leser in Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis und in Südhessen auf die Änderungen reagiert haben.

Erläuterungen der Redaktion lesen Sie in kursiv.

Siegfried Ulbrich aus Mannheim sagte: "Der regionale Bereich war übersichtlicher. Mir gefällt das so nicht. Die Metropolregion sollte in einem Teil sein mit dem Lokalteil Mannheim und mit Heidelberg.

Ja, die Metropolregion und Heidelberg sind jetzt an anderer Stelle. Weil die Zeitungsteile kleiner werden, in aller Regel hat ein Teil nämlich acht Seiten statt bisher 16, ließ sich das nicht anders machen. Für den "Mannheimer Morgen" haben wir den Lokalteil Mannheim und den Lokalteil Ludwigshafen in einem Buch, also einem Teil, belassen.

Elmar Weigel aus Ludwigshafen: "In meiner Altersklasse gefällt einem das Althergebrachte besser, aber die neue Ordnung lässt sich auch gut aushalten. Für mich ist wichtig, dass Sie weiter genügend aus Ludwigshafen und den umliegenden Orten berichten."

Carlos Horst bewertet das anders und sagte: "Der Teil Ludwigshafen interessiert mich nicht. Mannheim und Ludwigshafen sind Rivalen. Ich gehe nie nach Ludwigshafen zum Einkaufen. Ich bin schließlich Mannheimer."

Ein Leser aus Ladenburg, der seinen Namen nicht nennen mochte, sagte: "Ich finde es gut, dass Sie das so gemacht haben."

Petra Klingner aus Mannheim musste gestern früh erst einmal sortieren: "Ich muss mich noch an die neue Ordnung gewöhnen. Es kommt mir so dünn vor, weil ja die Zeitungsteile jetzt weniger Seiten haben."

Ja, die Zeitungsteile sind jetzt dünner - und dafür aber mehr - geworden. Es gibt also die Möglichkeit, dass am Frühstückstisch mehrere Familienmitglieder zeitgleich einen Zeitungsteil lesen können. Wenn sich bisher zwei Leute für Politik und Wirtschaft interessiert haben, musste einer zunächst den Kürzeren ziehen, weil es in einem Teil stand. Jetzt ist die Politik im ersten Teil und die Wirtschaft im dritten Teil, so dass es keine Probleme mehr bei solchen Interessenlagen gibt und beide zeitgleich lesen können.

Thomas Wilsdorf-Lindenthal aus Mannheim lobt die Neuerung: "Ich teile mir die Zeitung morgens mit meiner Frau auf. Die neue Struktur gefällt mir gut. Für den Sport würde ich mir aber ein eigenes Buch wünschen, die Wirtschaft könnte man zur Politik dazu nehmen."

Ja, Politik- und Wirtschaftsthemen sind häufig verwandt. Hätten wir Politik und Wirtschaft aber zusammengefasst, wäre der Teil "Aus aller Welt" aus dem ersten Buch gefallen. Viele Leser schätzen jedoch die beiden vermischten Seiten sehr und verorten sie im ersten Buch.

Eine Leserin aus Mannheim, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen mochte, zeigte sich zufrieden: "Mir gefällt die Struktur sehr gut, alles wunderbar!"

Hannelore Gallei aus Mannheim: "Die neue Struktur gefällt mir. Dass Sie den Sport aus dem ersten Teil genommen haben, finde ich gut."

Wolfgang Schwöbel aus Mannheim sagte: "Den Sportteil habe ich zwar nicht gleich auf Anhieb gefunden. Aber grundsätzlich ist das eine gelungene Sache, ich bin sehr zufrieden. Meine Frau und ich teilen uns die Zeitung nämlich immer auf. Nur den Bestattungskalender habe ich gesucht, den konnte ich nicht finden."

Todesanzeigen erscheinen immer dann, wenn sie uns vorliegen, ebenso der Bestattungskalender.

Dorothe Müller aus Ludwigshafen lobt die neue Seitenfolge: "Insgesamt ist die neue Aufteilung gut. Dass der Sport nicht mehr so weit vorne steht, freut mich. Die Struktur ist klarer und übersichtlicher. Nur befürchte ich, dass durch die Zusammenlegung von Ludwigshafen und Pfalz noch weniger Ludwigshafen-Themen Eingang finden. Ich wünsche mir mehr Rhein-übergreifende Berichterstattung."