So kommen Sie an Infos und Dokumente von Behörden

Der damalige Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, feierte 2008 seinen 60. Geburtstag im Kanzleramt. Eine Party in einem Staatsgebäude, finanziert vom Steuerzahler. Wie wurde das Geld ausgegeben? Wer war eingeladen? Verbraucherschützer Thilo Bode schrieb einen Auskunftsantrag an das Bundeskanzleramt, um das zu erfahren. Er berief sich auf das Informationsfreiheitsgesetz. Zwei Gerichtsentscheidungen später gab das Amt die Informationen frei. Die Liste der Gäste steht bis heute im Internet.

Sie interessieren sich für das Einkommen Ihres Bürgermeisters? Für ein Gutachten zu einer Brücke oder Straße? Dafür, wie häufig die Politiker Ihres Wahlbezirks tatsächlich bei Abstimmungen aufgetaucht sind? Oder für die jährlichen Kosten der Stadtbibliothek?

Die Antworten auf diese Fragen können Sie alle haben, sie fallen unter die Auskunftsrechte. Behörden müssen diese Informationen geben. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Recherchebüro CORRECT!V erklären wir Ihnen in einer kostenlosen Leseraktion am Abend des 13. Oktober, wie Sie Ihr Recht auf Auskunft nutzen.

Zugang immer wichtiger

Der Zugang zu Originalinformationen wird für Bürger immer wichtiger. Es geht nicht nur um die abstrakte Kontrolle von Politik und anderen Entscheidern, häufig betreffen Informationen das individuelle Leben. Wie ist der Personalschlüssel in den Kindergärten meines Stadtviertels? Wie vergiftet ist der Bach drei Straßen weiter? Solche Dinge wissen zu dürfen, ist Bürgerrecht.

Jeder kann bei Bundesbehörden, Ministerien, Ämtern und oft sogar bei staatlichen oder kommunalen Unternehmen solche Dokumente oder Informationen bekommen - egal ob Bürger, Blogger oder Journalist. Dafür gibt es eine Reihe verschiedener Auskunftsrechte. Und die Informationen zu bekommen, ist oft mit erstaunlich wenig Aufwand verbunden.

Politiker überprüfen

Das wichtigste Auskunftsrecht für Bürger ist das Informationsfreiheitsgesetz, das es in Deutschland seit 2006 gibt. Mit dessen Hilfe bekommen Sie Zugang zu Originaldokumenten. Es soll die demokratische Teilhabe stärken. Mit dem Zugang sollen Bürger informiertere Entscheidungen treffen können - und das Handeln Ihrer gewählten Vertreter überprüfen.

Zur Auskunft verpflichtet sind vor allem die Bundesbehörden. In vielen Bundesländern gibt es eigene Informationsfreiheitsgesetze. In diesen Ländern sind dann auch alle Landesbehörden sowie die Einrichtungen der Kommunen zur Auskunft verpflichtet. Sie können also Ministerien wie das Bundesministerium für Gesundheit, das Bundeskanzleramt aber auch Ihre Bezirksverwaltung um Informationen bitten.

Ihre Auskunftsrechte gehen jedoch weit darüber hinaus. So haben Sie auch das Recht auf Informationen von Gerichten und vom Staat finanzierten Firmen. Sogar von manchen privaten Unternehmen können Sie Informationen bekommen. Dazu gehören alle Unternehmen, die staatliche oder öffentliche Aufgaben übernehmen - zum Beispiel manche Forschungsinstitute, Jobcenter, Krankenhäuser oder Theater - und die unter öffentlicher Kontrolle stehen. Beauftragt der Staat - egal ob Bund, Land oder Kommune - Unternehmen mit öffentlichen Aufgaben, muss das zuständige Amt, das den Auftrag erteilt hat, auch Auskunft darüber geben, was das Unternehmen macht.

Das gleiche gilt, wenn der Steuerzahler die Mehrheit der Anteile an einem Unternehmen besitzt. In diese Kategorie fallen zum Beispiel die lokale Stadtreinigung, Stadtwerke, die Post und die Bahn.

Auch Unternehmen, die ganz oder teilweise mit Steuergeldern finanziert werden, müssen Auskunft geben - etwa die öffentlich-rechtlichen Sender, Schwimmbäder, Bibliotheken und Kirchen.

Anträge und Ausnahmen

Selbst Firmen oder Vereine, die mit privatem Geld arbeiten und keine Steuergelder erhalten, müssen in bestimmten Fällen Auskunft geben. Es geht im Kern nämlich darum, ob von einer Institution eine hoheitliche Funktion ausgeübt wird, ob sie also vom Sinn und Zweck her als Behörde zu definieren ist. Ein Beispiel ist der TÜV.

Was muss ich recherchieren, bevor ich mich an die Behörde wende? Wie formuliere ich solch einen Antrag? Welche Ausnahmen gibt es, welche Probleme können auftauchen und wie überwinde ich diese? All das möchten wir Ihnen gerne erklären.