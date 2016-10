„So schön war die Breite Straße“

Das Schuhhaus "Altschüler" (l.) in Q 1 in den 60ern: Wegen seiner Rutsche bei Kindern beliebt. Auf dem rechten Bild ein Blick auf H 1 (l.) mit "Favorit", dem "Hosenladen", "Betten-Wagner" und "Teppich-Götz".

"Ach Gott, da vorne", Klaus Hiltscher rückt die Brille zurecht, die große Leselupe wandert suchend über den alten Papieranzug in seiner Hand, "ja, das da, links, das ist doch der Radio Pilz". Immer wieder geht das so, mit den Schwarz-Weiß-Bildern kommen die Erinnerungen zurück, bunt und lebhaft lässt er Szenen und Episoden aus seiner Jugend auferstehen, das Mannheim der 50er und 60er Jahre, Häuser, Geschäfte, Kneipen. Es geht ihm um die Breite Straße, um das, was sie früher einmal war. Hier um die Ecke ist er in die Schule gegangen, hier hat Klaus Hiltscher seinen Beruf erlernt, hier hat er sich an den Schaufensterscheiben die Nase platt gedrückt, hier ist er mit Freunden in die Musikkneipen zum Tanzen gegangen. Und er hat den Niedergang der Einkaufsmeile miterlebt - eine schleichende Entwicklung, die in seiner Erinnerung schon Ende der 70er Jahre begann.

Platten bei Pilz - "unerreichbar"

Er braucht die Lupe, jetzt, mit 70, sind die Augen nicht mehr so wie früher. Die Bilder seiner Jugend aber, die sieht er in seinem Gedächtnis noch gestochen scharf. Den täglichen Weg zur Sickingerschule, die Lehrzeit bei Karstadt, "das modernste Kaufhaus am Ort, ein Riesen-Tara für die ganze Stadt, als die Ende der 50er Eröffnung feierten". Schräg gegenüber in U 1 Radio Pilz, der junge Lehrling steht oft sehnsüchtig davor, "ich hab' mir die Singles angeguckt, die hingen an einer Wand des Schaufensters". Kaufen kann er sie nicht, "kein Geld damals".

Mit den alten Aufnahmen in der Hand schreitet er im Geiste seine Erinnerungen ab, dort T 1, das Defaka, ein Kaufhaus, das früher Kander hieß: "Eine tolle Architektur, als ich da angefangen hab als Dekorateur, da sah man noch die prachtvollen Treppenaufgänge, das muss 67 gewesen sein." Das Defaka übernimmt zu der Zeit Horten, später wird es das Prinz-Medienhaus, "den Rest der Geschichte kennen wir, Leerstand, Ruine, Decathlon und jetzt nix mehr".

Später wechselt er - nach einem kurzen Gastspiel bei Woolworth - "sieht irgendwie immer noch so aus da" - zum Nürnberger Spielwarenhaus in S 1, "eine Top-Adresse, Gensler hieß der Chef, ein nobler Mann, der Sepzialist für Eisenbahnen". Auf dem Bild, das Klaus Hiltscher gerade in die Hand genommen hat, sieht man die Werbeschilder an der Fassade, "Trix Express" und "Märklin" kann er gerade noch so lesen. Etwas weiter Roland Schuhe, Samen-Schmidt - "die hatten alles rund um Pflanzen" - und die Nordsee. Schön sei das gewesen, "man hat gern hier eingekauft".

Zum Schuhkauf lange rutschen

Bei Altschüler in Q 1 die Schuhe, "der hatte eine Rutsche vom ersten Stock ins Erdgeschoss, da wollten alle Kinder hin". Hinein darf Klaus als Bub nur mit der Mutter, "wer allein zum Rutschen kommen wollte, wurde rausgeschickt". Später verschieben sich die Interessen, hin zu J 1, zum Hosenladen, wo es "Ami-Jeans" gibt zum Beispiel, in der Nähe Teppich Götz, in H 1 Betten Wagner oder Schuh-Fritz, "alles gute Geschäfte".

Und die Kinos erst, "das Pali" , da geht er am liebsten hin, Sandalen-Filme mit Victor Mature oder Audie-Murphy-Western, die Schauburg, in K 1, beide mit "echten Bühnen und echten Stars drauf". Dann die Discos, das Boccacio in J 1, "Bernhard Reich hat das gehabt, Peter Bunge war DJ und Bob Haag stand hinter der Bar". Oder der Club Kessy im Keller der "Schnellfresskneipe" AREG in S 1. "Später hieß das Top Ten Club, ich war da mal DJ, und in den 90ern endete es als OHM".

Irgendwann, anfangs fast unmerklich, sei die Breite Straße dann gekippt: "Spielhöllen, Sex-Kinos, Ramschläden", eine Drogen-Szene am Neckartor, Ende der 70er wird dieser Niedergang auch im "MM" dokumentiert, der SDR widmet dem Thema sogar eigens eine Fernseh-Reportage. "Immer wieder hat man seither die Hoffnung gehabt, dass sich das mal ändert."

Und jetzt? Die neuesten Nachrichten von "seiner" Breiten Straße - Klaus Hiltscher findet sie "einfach nur noch traurig".