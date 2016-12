So werden jetzt OP-Bestecke gereinigt

In Unterhosen und Socken stehen wir im Keller des Klinikums. "Bitte auch Uhr und Ehering ausziehen", sagt Christoph Klein. Er ist als Geschäftsbereichsleiter unter anderem für die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung verantwortlich. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich jener Bereich, der das 1352-Betten-Krankenhaus vor rund zwei Jahren bundesweit überaus negativ in die Schlagzeilen brachte.

Nach dem Skandal um verunreinigtes Operationsbesteck hat die Universitätsmedizin nach eigenen Angaben etwa 15 Millionen Euro in ihre Hygienevorkehrungen investiert. Dabei kooperiert sie mit einer Spezialfirma. Die Zahl der Mitarbeiter in der Sterilgutversorgung hat sich mit rund 45 mehr als verdoppelt. Wie das alles funktioniert, will uns nun Christoph Klein zeigen.

Dazu ziehen wir einen orangenen Anzug sowie rote Plastikschuhe an und setzen einen grünen Haarschutz auf. So sind jene Mitarbeiter gekleidet, die im Reinigungs- und Desinfektionsbereich arbeiten. Das klingt deutlich besser als der frühere interne Name: "Das haben wir ,die unreine Seite' genannt", erzählt Klein - allerdings nur im Unterschied zur strikt räumlich getrennten anderen Seite, auf die das Operationsbesteck nach der Reinigung zur weiteren Behandlung gegeben wird.

Sterilgutversorgung - Film der Universitätsmedizin Mannheim

Zunächst werden aber all die Pinzetten, Skalpelle, Scheren, Klemmen, Messer und Zangen geöffnet und mit Dampfstrahl oder im Ultraschall vorgereinigt. Es sieht aus wie in einer großen Spülküche. "Die Anlage hier würde auch Ehefrauen glücklich machen", scherzt Klein und lässt Wasser aus einem Strahler schießen. "Das Regierungspräsidium hatte auch die Fugen in den Kacheln beanstandet, deswegen haben wir jetzt glatte Wände."

Bis zu 14 Siebe pro Eingriff

Eines will der Geschäftsbereichsleiter gleich klarstellen: "Wir wurden zu Recht bemängelt, da muss man ganz ehrlich sein." Allerdings dürfe man auch nicht so tun, als seien die Hygienevorkehrungen vor dem Skandal nur "auf Kreisliga-Niveau" gewesen. "Wir waren ein solider Zweitligist", sagt Klein. Mittlerweile sei man an der Erstliga-Spitze. "Champions League", ergänzt Klinikum-Sprecher Dirk Schuhmann.

Passend zum rhetorischen Ausflug in die Welt des Fußballs geht es wieder in die Umkleidekabine. Der orangene Anzug wird durch einen blauen ersetzt, auch Haarschutz und Plastikschuhe sind neu. Dann besichtigen wir die nächste Abteilung. Hier landen die Operationsbestecke, nachdem sie in High-Tech-Spülmaschinen bei 93 Grad gewaschen und getrocknet wurden. Dazu hat sie ein Mitarbeiter in Orange auf der einen Seite hineingestellt, ein blau gekleideter nimmt sie auf der anderen heraus. Jetzt wird die Funktionsfähigkeit der Instrumente überprüft, sie werden mit Pflegemitteln behandelt und in rechteckige Gittersiebe einsortiert. Für jeden Operationstyp gibt es eine feste Packliste. "Für große Eingriffe sind bis zu 14 Siebe erforderlich", so Klein, "bei kleineren reicht eines." Anschließend werden die Siebe in Spezialpapier verpackt und im Dampfsterilisationsgerät keimfrei gemacht. Verfärbte Streifen zeigen, ob das geklappt hat. Nach der Endkontrolle bringt ein Mitarbeiter die Päckchen durch den Krankenhaus-Keller zum Operationssaal. Erst darin darf die sterile Verpackung dann geöffnet werden.

Nun sogar Überkapazitäten

Nach der OP plus einer oberflächlichen Reinigung - vergleichbar mit Vorspülen - werden die Instrumente wieder in die Sterilgutaufbereitung gebracht. Der Kreislauf startet von Neuem. In Notfällen gehe besonders seltenes Operationsbesteck nach acht Stunden wieder raus, sagt Klein, meistens aber erst nach einem Tag. Vereinbart sei, dass ein Mitarbeiter pro Jahr 1900 Siebe behandele. "Anderswo sind es 2300 bis 2600."

Mit der hochmodernen Anlage gebe es in Mannheim theoretisch sogar Überkapazitäten, um bei Bedarf anderen Kliniken aushelfen zu können. "Doch das ist nicht unser Ziel", meint Klein. "Entscheidend ist, dass unsere Instrumente hier im Top-Zustand auf den OP-Tisch kommen."

Ob das immer gelingt, lässt sich nach knapp zweistündiger Besichtigung naturgemäß nicht sagen. Aber man hat zumindest gemerkt, dass wirklich viel dafür getan wird.

Von Steffen Mack