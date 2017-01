Oft ist Susanne Lindauer in arabischen Ländern unterwegs. Die Aufnahme entstand in Jordanien.

"Es ist eigentlich unmöglich, weil ich noch viel zu klein war, aber ich habe eine dunkle Erinnerung an die Mondlandung von 1969. Und sie faszinierte mich sofort", erzählt die beinahe Astrophysikerin Susanne Lindauer, die im Forschungszentrum an den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) arbeitet. Lindauer ist waschechte Mannheimerin mit Schweizer Anteilen, geboren 1966, aufgewachsen auf dem Lindenhof. "Manchmal bedauere ich, dass ich kein Schwyzerdütsch kann", sagt die hübsche Frau lachend, deren Mannheimerisch dafür perfekt ist.

Faible für Astrophysik

Der Mensch auf dem Mond - das unklare Bild im Kopf eines Kindes wurde plötzlich wieder sehr deutlich, als der Teenager durch Zufall eine Wiederholung des Ereignisses im Fernsehen sah und sofort gefesselt war. Hatte sie schon als kleines Mädchen wissen wollen, "was dahinter ist", so stand jetzt fest, Sonne, Mond und Sterne würden aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken sein. "Mein Interesse war gleich von der Idee entzündet, wie weit man in die Vergangenheit gucken kann", erklärt die Mutter eines erwachsenen Sohnes ihr Faible für Astrophysik, die sie später auch studierte.

Vorher waren schlagartig die Noten in Mathematik und Physik besser geworden, denn "wenn man sich für etwas interessiert, lernt man besser". Hinzu kamen Projekttage am Karl-Friedrich-Gymnasium über Astronomie. Lehramt war nie meine Option", verrät die Forscherin, "ich will nicht nur erklären, ich will selber Fragen stellen".

Das Studium begann sie in Heidelberg. Frauen waren damals noch eine Seltenheit in der Astronomie, von 150 Physikstudenten war ein Zehntel weiblich. Es gab keine Dozentinnen, Sticheleien durch manche Professoren mussten sie und ihre Kommilitoninnen aushalten. "Sehr gute Erfahrungen habe ich allerdings mit der Sternwarte auf dem Königstuhl gemacht. Ich bin Mitglied im Förderkreis und helfe gerne bei Tagen der Offenen Tür aus", sagt die Hobbyhistorikerin.

Denn ihr liegen die alten Häuser und Mannheims Geschichte am Herzen, weswegen sie sich unter anderem, aber besonders auch im Förderkreis historischer Grabstätten Mannheim engagiert, wo sie Schriftführerin ist und alle alten Grabmäler neu erfasst.

Gassi mit den Hunden

Manche Menschen verfügen über schier unerschöpfliche Energiequellen, auch Susanne Lindauer. Bereits vor sieben Uhr morgens betritt sie das Datierungslabor, zuvor hat sie ihre Hunde schon am Rhein Gassi geführt. "Die Haltung von Haustieren reduziert Stress ungemein, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen", sagt die Tierfreundin.

Zurück nach Mannheim kam die Wissenschaftlerin vor sechs Jahren. "Ich habe 1989 das Studium in Heidelberg unterbrochen, bekam dann meinen Sohn und ließ mich zur physikalisch-technischen Assistentin ausbilden", erzählt sie.

Danach arbeitete sie 13 Jahre als Technikerin an der Akademie der Wissenschaften, Forschungsstelle Archäometrie, wo sie ihr Studium an der Open University Milton Keynes, (England) nebenher wieder aufnahm und beendete. Die Förderdauer lief 2006 aus, sie wurde intern zur Forschungsstelle Radiometrie versetzt, die C14-Datierungen machte. Dank eines fortschrittsinteressierten Vorgesetzten, den rem und Stifter Klaus Tschira wurde in Mannheim der Datierungszweig aufgebaut, wo die Wissenschaftlerin nun die Proben von Kollegen weltweit datiert und, als externe Doktorandin, über den marinen Reservoireffekt der arabischen Halbinsel forscht (siehe Text links).

Da sie parallel zur Arbeit bereits in Heidelberg ihr Studium wiederaufgenommen und mit Auszeichnung beendet hatte, promoviert sie zurzeit - auch nebenher - an der TH Darmstadt.

Susanne Lindauer lebt nun wieder "zu Hause", wie sie sagt, und fühlt sich pudelwohl. "Mannheim ist meine Heimat, die ich sehr liebe. Ich mag die Buntheit, das Multikulti, das sich im Interdisziplinären widerspiegelt. Das entspricht mir und meiner Neugier", sagt die lebensfrohe Frau lachend.

Ziel: Arabisch lernen

Oft ist sie beruflich in orientalischen Ländern unterwegs, wo man ihr stets mit hoher Achtung entgegentritt. "Arabisch lerne ich auch noch, sobald die Abendakademie einen entsprechenden Kurs anbietet!"

Sehr gerne schaut Susanne Lindauer sich die schönen Häuser in der Ost- und der Gartenstadt an. In Gedanken sucht sie sich ein Domizil aus. "Eines, in dem der erste Stock immer meine Bibliothek sein würde", in denen sie ihre alten Ausgaben und Editionen unterbringen könnte, eine weitere Leidenschaft. Manchmal werden ja auch Wünsche wahr.