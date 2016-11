Sorgen auch um Naturschutz

Das Coleman-Gelände ist mit 213 Hektar etwa fünf Mal so groß wie der Luisenpark. Die US-Armee nutzt derzeit einen kleinen Bereich im Zentrum des Areals.

Räumen die Amerikaner bis Ende 2017 die Coleman-Kaserne endgültig? "Sicher ist das noch nicht, aber wir haben Hinweise darauf, dass die US-Streitkräfte das Gelände bis dahin zurückgeben wollen", sagte Carsten Dehner vom baden-württembergischen Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Derzeit nutzt die US-Armee einen Teil der Hangars und Fahrzeughallen, um schwere Panzer und Transportfahrzeuge für Kampftruppen zu lagern.

Der Vorschlag von Innenminister Thomas Strobl (CDU), das Ankunftszentrum für Flüchtlinge aus Heidelberg in die ehemalige Coleman-Kaserne in den Mannheimer Norden zu verlagern, wirft dennoch Fragen auf - vor allem bei Naturschützern. Sollte doch schon im Februar ein Teil des Militär-Geländes offiziell unter Naturschutz gestellt werden. Auf diesen rund 80 Hektar, einer Fläche doppelt so groß wie der Luisenpark, leben 160 gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

Hannes Huber vom Naturschutzbund Nabu (Stuttgart) sieht zwischen Naturschutz und Flüchtlingsunterbringung "nicht unbedingt einen Konflikt". Allerdings müsse eine "klare räumliche Abgrenzung her", so der Sprecher des Nabu-Landesverbands. Im Naturschutzgebiet könne man beispielsweise keinen Bolzplatz anlegen. Paul Hennze vom Mannheimer Nabu-Kreisverband drängt daher darauf, "dass Regierungspräsidentin Nicolette Kressl die Naturschutzverordnung endlich unterschreibt". Bereits im Februar habe das Regierungspräsidium mitgeteilt, dass der Text fertig vorliege.

Ankunftszentrum Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, werden zunächst in Ankunftszentren erfasst, medizinisch untersucht und - sofern sie Aussicht auf ein Bleiberecht haben - auf die Kommunen verteilt.

und - sofern sie Aussicht auf ein Bleiberecht haben - auf die Kommunen verteilt. Bundesweit gibt es 23 Ankunftszentren. Sie werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem jeweiligen Land gemeinsam betrieben. Das einzige in Baden-Württemberg ist im Heidelberger Patrick Henry Village untergebracht. Doch dafür hat die Stadt andere Pläne.

untergebracht. Doch dafür hat die Stadt andere Pläne. Das Stuttgarter Innenministerium hat drei neue Standorte vorgeschlagen: in Mannheim die ehemaligen US-Kasernen Coleman und Spinelli in Mannheim sowie in Schwetzingen die Tompkin Barracks. Diese liegen im Stadtteil Hirschacker, der an die Mannheimer Gemarkung angrenzt.

vorgeschlagen: in Mannheim die ehemaligen US-Kasernen Coleman und Spinelli in Mannheim sowie in Schwetzingen die Tompkin Barracks. Diese liegen im Stadtteil Hirschacker, der an die Mannheimer Gemarkung angrenzt. Durchschnittlich seien im Heidelberger Ankunftszentrum rund 1500 Flüchtlinge untergebracht, sagt Irene Feilhauber vom Regierungspräsidium Karlsruhe. "In der Regel bleiben sie zwei Wochen lang dort." (sma)

Dies treffe auch zu, so Behördensprecher Joachim Fischer gestern, man sei aber noch mit dem Bundesamt für Immobilienaufgaben (BImA) im Gespräch über den Naturschutzstatus. Die BImA verwaltet das Bundeseigentum - und damit auch militärische Liegenschaften von Bundeswehr und Stationierungsstreitkräften. Eine Flüchtlingsunterbringung, so Dehner, komme "natürlich nicht in Frage, solange die US-Truppen das Gelände nutzen".

Abgeordnete kritisieren Pläne

Egon Jüttner, der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Sandhofen, erteilt den "Gedankenspielen" des Stuttgarter Innenministeriums "eine klare Absage". Wenn das Gelände eines Tages von den US-Streitkräften geräumt werde, gebe es bereits ein Nutzungskonzept, das unter anderem Wohn-Randbebauung einen Golfplatz, eine Sportanlage für den SC Blumenau sowie Logistikflächen vorsehe. Auf die für Coleman geplante Nutzung verweist auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfgang Raufelder. Und Spinelli - vom Innenministerium alternativ als Standort für das Ankunftszentrum vorgeschlagen - käme wegen der Bundesgartenschau 2023 nicht in Betracht. "Egal, was jeder Einzelne von den Buga-Plänen auf Spinelli hält", seien dafür viel Zeit und Geld investiert worden, "die nicht einfach übergangen werden können".

Die Mannheimer Sozialdemokraten im Stuttgarter Landtag, Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei, kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung, dass nach den Kürzungen beim Länderfinanzausgleich nun auch noch neue Belastungen bei der Flüchtlingsunterbringung drohten. "Wir erwarten, dass die Landesregierung die Kommunen besser in ihre Entscheidungen einbindet und darauf achtet, dass bestehende Konfliktlagen in Städten wie Mannheim nicht noch verschärft werden." Der AfD-Abgeordnete Rüdiger Klos musste gestern krankheitsbedingt auf eine Stellungnahme verzichten.

Die Freien Wähler/Mannheimer Liste lehnen die Pläne des Landes ab. Bei den Asylbewerbern sei nunmehr "eine Konzeption zur gerechten Lastenverteilung im Land" nötig, so Stadtrat Roland Weiß.